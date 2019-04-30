Как повысить конверсию и удержать аудиторию: опыт The New York Times

— В отделе новостей мы работаем с редакторами, чтобы предоставлять коллективу аналитическую информацию об аудитории и уровне ее вовлеченности. Чтобы лучше понять имеющихся и потенциальных читателей, мы проводим не только количественные, но и качественные исследования.

В общем и целом мы доносим до журналистов значимые показатели вовлеченности и информацию о читателях, и это помогает им понять, смогли ли они достичь целевой аудитории.

— Как именно в вашей компании организованы сбор и обработка данных?

— Большую часть статистики мы собираем сами, недавно освоили медиамикс-моделирование (media mix modelling), и это благотворно сказалось как на рентабельности, так и на скорости работы. Данные, на получение которых требовались месяцы, теперь обрабатываются за несколько недель, а это важно для медиастратегии и, следовательно, для прибыли. Модель для измерения уровня вовлеченности у нас тоже очень эффективная, она дает нам информацию о том, как меняется аудитория, а это позволяет спланировать актуальную стратегию.

— Расскажите, как отдел по работе с данными сотрудничает с другими командами и подразделениями газеты.

— Примерно 70-80 % работы координируется заранее, и приоритетные аспекты обозначаются на «дорожной карте» конкретного проекта. У отдела по работе с данными своя внутренняя карта, ее периодически (обычно дважды в неделю) синхронизируют с приоритетными задачами других подразделений — в этом нам помогает отдел менеджмента продуктов. Удобство в том, что сразу видны объем работы и возможный обмен ресурсов между разными проектами. Полезно это и при распределении кадров.