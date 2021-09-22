NYT: Facebook продвигает в ленте новостей позитивные публикации о себе Руководство см

Глава Facebook Марк Цукерберг поручил продвигать в ленте новостей соцсети хорошие новости о компании, об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники. Они отмечают, что компания и раньше использовала раздел для рекламы своих продуктов, но открыто не продвигала позитивную прессу о себе.

Тестирование инициативы, получившей название Project Amplify («Проект Усиление»), прошло в трех городах США в августе. Facebook использовал систему Quick Promotions для продвижения позитивных публикаций с логотипом бренда, в числе которых как новости местных СМИ, так и собственные посты компании. Например, в одной из статей говорилось об инновациях Facebook и о том, как компания использует возобновляемые источники энергии.