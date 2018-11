New York Times установила новый рекорд цифровой подписки

Как признает Марк Томпсон, президент и директор The New York Times Company, среди других драйверов роста подписки — прошедшие в сентябре-октябре скандальные слушания по поводу назначения в Верховный суд ставленника Трампа Бретта Каваны и публикация анонимной колонки сотрудника Белого дома о наличии в администрации Трампа внутреннего сопротивления. После этой колонки был длинный и скандальный «выхлоп». Кроме того, издание ведет саморекламную компанию под лозунгом «Правда того стоит» (The Truth is Worth It), объявления которой фокусируются в том числе на 18-месячном расследовании источников богатства Дональда Трампа.

В общем, события, связанные с Трампом, по-прежнему обеспечивают газете динамику роста, но уже не так хорошо, как в начале его срока. Даже интересно, чем будет издание привлекать подписчиков, когда Трамп пропадет с радаров.

Доходы от печатной рекламы в NYT снизилась чуть менее, чем на 1 %, цифровая реклама выросла на 7%. При этом доходы от всей подписки в два раза превышают доходы от всей рекламы.

Эксперты отмечают, что результаты New York Times разительно отличаются от показателей региональных медиагрупп, издания которых теряют по году 15-20 выручки в печатной рекламе и подписке, а их цифровых доходы от рекламы и подписки, если и растут, то весьма умеренными темпами.