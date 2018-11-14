New York Times установила новый рекорд цифровой подписки

В начале ноября New York Times отчиталась об итогах третьего квартала. Издание теперь имеет 4 миллиона печатных и цифровых подписчиков. Из них три миллиона подписаны на цифровые продукты. При этом кроссворды и кулинарное приложение имеют собственную цифровую подписку, которая достигает теперь 554 тысяч подписчиков. Соответственно, новостная цифровая версия газеты достигла в третьем квартале 2,5 миллионов подписчиков. Все эти цифры — абсолютный исторический рекорд.

Более глубокий анализ показывает, что New York Times подходит к исчерпанию эффекта Trump Bump. Так назывался взлет подписки на основные издания в США из-за победы Дональда Трампа и желания прогрессивной публики защитить демократические институты, в том числе ведущие СМИ, от фейк-ньюс и авторитарных тенденций. Прошедший квартал по приросту подписки был лучшим с первого квартала 2017 года, когда Трамп вступил в должность. Тогда был просто взрыв подписки — за три месяца газета увеличила число подписчиков на 308 тысяч. В прошедшем квартале прирост составил 203 тысячи. В то же время доходность в пересчете на одного подписчика сильно упала.

Как результат, по количеству подписок NYT прибавила примерно на 20 % по сравнению с 3 кварталом 2017-го, а вот по выручке от подписки — всего на 5 %. То есть издание интенсивно наращивает объем продаж, но не доходы. Объяснение простое: в третьем квартале 6 недель действовало спецпредложение для новых подписчиков — всего 1 доллар в неделю. Это позволило нарастить количество гораздо больше, чем выручку.