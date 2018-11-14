New York Times установила новый рекорд цифровой подписки

Снова помог Трамп, а также гигантские скидки для новых подписчиков
В начале ноября New York Times отчиталась об итогах третьего квартала. Издание теперь имеет 4 миллиона печатных и цифровых подписчиков. Из них три миллиона подписаны на цифровые продукты. При этом кроссворды и кулинарное приложение имеют собственную цифровую подписку, которая достигает теперь 554 тысяч подписчиков. Соответственно, новостная цифровая версия газеты достигла в третьем квартале 2,5 миллионов подписчиков. Все эти цифры — абсолютный исторический рекорд.
Более глубокий анализ показывает, что New York Times подходит к исчерпанию эффекта Trump Bump. Так назывался взлет подписки на основные издания в США из-за победы Дональда Трампа и желания прогрессивной публики защитить демократические институты, в том числе ведущие СМИ, от фейк-ньюс и авторитарных тенденций. Прошедший квартал по приросту подписки был лучшим с первого квартала 2017 года, когда Трамп вступил в должность. Тогда был просто взрыв подписки — за три месяца газета увеличила число подписчиков на 308 тысяч. В прошедшем квартале прирост составил 203 тысячи. В то же время доходность в пересчете на одного подписчика сильно упала.
Как результат, по количеству подписок NYT прибавила примерно на 20 % по сравнению с 3 кварталом 2017-го, а вот по выручке от подписки — всего на 5 %. То есть издание интенсивно наращивает объем продаж, но не доходы. Объяснение простое: в третьем квартале 6 недель действовало спецпредложение для новых подписчиков — всего 1 доллар в неделю. Это позволило нарастить количество гораздо больше, чем выручку.
Как признает Марк Томпсон, президент и директор The New York Times Company, среди других драйверов роста подписки — прошедшие в сентябре-октябре скандальные слушания по поводу назначения в Верховный суд ставленника Трампа Бретта Каваны и публикация анонимной колонки сотрудника Белого дома о наличии в администрации Трампа внутреннего сопротивления. После этой колонки был длинный и скандальный «выхлоп». Кроме того, издание ведет саморекламную компанию под лозунгом «Правда того стоит» (The Truth is Worth It), объявления которой фокусируются в том числе на 18-месячном расследовании источников богатства Дональда Трампа.
В общем, события, связанные с Трампом, по-прежнему обеспечивают газете динамику роста, но уже не так хорошо, как в начале его срока. Даже интересно, чем будет издание привлекать подписчиков, когда Трамп пропадет с радаров.
Доходы от печатной рекламы в NYT снизилась чуть менее, чем на 1 %, цифровая реклама выросла на 7%. При этом доходы от всей подписки в два раза превышают доходы от всей рекламы.
Эксперты отмечают, что результаты New York Times разительно отличаются от показателей региональных медиагрупп, издания которых теряют по году 15-20 выручки в печатной рекламе и подписке, а их цифровых доходы от рекламы и подписки, если и растут, то весьма умеренными темпами.
1. The New York Times (USA) — 2,5 млн;
2. The Wall Street Journal (USA) — 1,27 млн;
3. The Washington Post (USA) — 1 млн;
4. The Financial Times (UK) — 714 тысяч;
5. The Guardian (UK) — 500 тысяч*;
6. The Times (+Sunday Times, UK) — 255 тысяч;
7. The Los Angeles Times (USA) — 105 тысяч;
8. The Boston Globe (USA) — 90 тысяч.
* The Guardian не имеет paywall; посчитаны регулярные плательщики — участники клубной программы Guardian Membership.