Нью-йоркский сайт Bklyner начал издавать печатную версию

Нью-йоркский сайт Bklyner всегда был исключительно цифровым изданием. Теперь каждый месяц Bklyner издает печатную версию с лучшими текстами месяца, отобранными редакторами сайта. Часто тираж делится на несколько районов, давая им гиперлокальную информацию, актуальную только для этого конкретного района.

Bklyner был запущен в 2017 году. Сейчас в месяц его посещают порядка 280 тысяч уникальных пользователей.

Тираж печатного издания — 10 000 экземпляров. Реклама в газете стоит в районе $100 за одно рекламное объявление. Как правило, в печати размещаются местные магазинчики, аптеки, дизайнеры интерьеров.

Впрочем, как говорят в редакции Bklyner, цель запуска газеты — не только новые источники доходов, но и укрепление узнаваемости бренда сайта среди жителей районов Бруклина.

Фото: bklyner.com