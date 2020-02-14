О будущем мультимедийных павильонов в Москве

11 февраля в помещении ИД «Аргументы и факты» состоялось заседание комиссии по развитию павильонов прессы в Москве, созданной по итогам столичного медиафорума, проходившего 29 ноября 2019 года. Вел заседание комиссии М. В. Портнов, директор розничной сети ООО «Сейлс».

С докладом на заседании выступила О. В. Петухова, начальник отдела развития КП «Мосгорпечать». Она дала комментарии по представленной отраслевым сообществом дислокации НТО «Павильон», по концепции мультимедийного павильона и подготовке предлагаемого в них ассортимента товаров и услуг. О. В. Петухова обратилась к участникам заседания с предложением доработать представленные материалы для дальнейшей реализации указанного цифрового проекта с целью размещения НТО в зонах дефицита объектов печати, в том числе на территории ТПУ, МЦК, МЦД.

Затем состоялся активный обмен мнениями по обсуждаемому вопросу, в котором приняли участие М. А. Литвинов, руководитель службы развития ГК «Кардос», С. Г. Жданова, руководитель группы импорта ГК «Урал-Пресс», П. П. Мирошников, исполнительный директор СППИ ГИПП, А. В.Оськин, вице-президент СППИ ГИПП.

По итогам состоявшейся дискуссии отраслевое сообщество считает целесообразным провести в Москве эксперимент по установке до пяти мультимедийных павильонов в различных точках города, проработке дислокации объектов в зонах высокого пассажирского трафика с его оценкой и планируемым оборотом. Для этого до конца февраля 2020 года отраслевое сообщество совместно с КП «Мосгорпечать» подберет места для размещения павильонов с учетом действующих нормативов размещения, на которых операторы обязуются участвовать в эксперименте. Кроме того, было предложено в ходе эксперимента изучить различные варианты ассортимента печатной продукции, сопутствующих товаров и услуг в целях укрепления экономики торгового объекта и обеспечения устойчивой положительной рентабельности. Отраслевое сообщество берет на себя инициативу по проработке с населением города ассортимента предоставляемых в павильонах товаров и услуг. Эту работу предстоит проводить во взаимодействии со столичными Департаментами и КП «Мосгорпечать».

Подводя итоги заседания, М. В. Портнов проинформировал собравшихся, что достигнутые договоренности будут закреплены в соответствующих документах, которые будут направлены в Правительство Москвы и отраслевые общественные организации.

Источник: Пресс-служба СППИ ГИПП