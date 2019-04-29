О чем рассказывает Невская премия

18 апреля в Высшей школе журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ прошел научный форум «Медиа в современном мире. Петербургские чтения». По традиции он открылся вручением международной Невской премии в области изучения журналистики и массовых коммуникаций. О премии, теории и практике журналистики, а главное — о лауреатах мы поговорили с Сергеем Григорьевичем Корконосенко, который почти десять лет назад разрабатывал Положение об этой премии.

Как все начиналось

В конце ХХ – начале XXI века начался новый и по-своему уникальный период для СМИ и журналистики. Пожалуй, ни один вид творческой деятельности, ни один социальный институт, ни одно профессиональное сообщество сегодня не вызывают столько споров и дискуссий, не получают столь радикально противоположных оценок — от восхищения и благодарности до полного разочарования и обвинений. Даже на уровне номинаций заметна определенная тенденция — слово «журналистика» будто бы вытесняется: вместо журналистики — медиа, вместо СМИ — СМК, вместо публицистики — медиатекст, вместо содержания программы или рубрики — медиаконтент. В этой ситуации особенно важно не потерять человека — профессионала. Профессионала, создающего произведения (не контент), профессионала, изучающего эти произведения, профессионала, отвечающего за будущее профессии.

Не менее остро стоят вопросы о критериях и ценностях профессии, а любой конкурс, как известно, определяет как раз и критерии, и ценности. Конкурсы и премии привлекают внимание к лучшим, которых мы воспринимаем как образец, пример и даже идеал. Не случайно в одном из интервью доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой теории журналистики и массовых коммуникаций, в те годы председатель научной комиссии СПбГУ в области СМИ и массовых коммуникаций Сергей Григорьевич Корконосенко объясняет уникальность Невской премии так:

Дело не только в поощрении достойных, но и в придании значимости труду на благо журналистики. Премия — это формальное выражение придания значимости. То, что мы инициируем разговор вокруг этой работы, привлекаем профессионалов к обсуждению кандидатур, поднимает значимость исследований, преподавания и популяризации в области журналистики и массовой коммуникации.

Действительно, сегодня существует огромное количество самых разных премий и конкурсов: награждают ученых и художников, учителей и врачей, а вот премии в области преподавания и изучения журналистики до Невской не было.

Сергей Корконосенко:

Основной формальный мотив — досадно, что подобной премии не было. Основной неформальный мотив — досадно за людей, которых мы хорошо знаем в образовательном и научном мире. Досадно, что они лишены заслуженного внимания.

Когда идея родилась и оформилась, долго выбирали название, искали короткое, говорящее и запоминающееся. Теперь о Невской премии знают не только в России, но и во многих странах мира. Очень важен статус премии: она стала не региональным и даже не национальным, а подлинно международным явлением. Правда, отмечает С.Г. Корконосенко, мы все еще недостаточно уделяем внимания представителям именно международного научного сообщества, хотя среди лауреатов есть ученые из разных стран: профессора Катрин Фольтмер из Университета Лидса (Великобритания), Нико Карпентье из Карлов университета (Прага), Богуслава Добек-Островска из Университета Вроцлава (Польша), Томас Ханитцш из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана и другие. Еще одна особенность премии — победители, как правило, выступают с докладом на форуме «Медиа в современном мире».