О чем рассказывает Невская премия

На факультете журналистике СПбГУ вручили премию за достижения в журналистской науке и образовании
18 апреля в Высшей школе журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ прошел научный форум «Медиа в современном мире. Петербургские чтения». По традиции он открылся вручением международной Невской премии в области изучения журналистики и массовых коммуникаций. О премии, теории и практике журналистики, а главное — о лауреатах мы поговорили с Сергеем Григорьевичем Корконосенко, который почти десять лет назад разрабатывал Положение об этой премии.
Как все начиналось
В конце ХХ – начале XXI века начался новый и по-своему уникальный период для СМИ и журналистики. Пожалуй, ни один вид творческой деятельности, ни один социальный институт, ни одно профессиональное сообщество сегодня не вызывают столько споров и дискуссий, не получают столь радикально противоположных оценок — от восхищения и благодарности до полного разочарования и обвинений. Даже на уровне номинаций заметна определенная тенденция — слово «журналистика» будто бы вытесняется: вместо журналистики — медиа, вместо СМИ — СМК, вместо публицистики — медиатекст, вместо содержания программы или рубрики — медиаконтент. В этой ситуации особенно важно не потерять человека — профессионала. Профессионала, создающего произведения (не контент), профессионала, изучающего эти произведения, профессионала, отвечающего за будущее профессии.
Не менее остро стоят вопросы о критериях и ценностях профессии, а любой конкурс, как известно, определяет как раз и критерии, и ценности. Конкурсы и премии привлекают внимание к лучшим, которых мы воспринимаем как образец, пример и даже идеал. Не случайно в одном из интервью доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой теории журналистики и массовых коммуникаций, в те годы председатель научной комиссии СПбГУ в области СМИ и массовых коммуникаций Сергей Григорьевич Корконосенко объясняет уникальность Невской премии так:
Дело не только в поощрении достойных, но и в придании значимости труду на благо журналистики. Премия — это формальное выражение придания значимости. То, что мы инициируем разговор вокруг этой работы, привлекаем профессионалов к обсуждению кандидатур, поднимает значимость исследований, преподавания и популяризации в области журналистики и массовой коммуникации.
Действительно, сегодня существует огромное количество самых разных премий и конкурсов: награждают ученых и художников, учителей и врачей, а вот премии в области преподавания и изучения журналистики до Невской не было.
Сергей Корконосенко:
Основной формальный мотив — досадно, что подобной премии не было. Основной неформальный мотив — досадно за людей, которых мы хорошо знаем в образовательном и научном мире. Досадно, что они лишены заслуженного внимания.
Когда идея родилась и оформилась, долго выбирали название, искали короткое, говорящее и запоминающееся. Теперь о Невской премии знают не только в России, но и во многих странах мира. Очень важен статус премии: она стала не региональным и даже не национальным, а подлинно международным явлением. Правда, отмечает С.Г. Корконосенко, мы все еще недостаточно уделяем внимания представителям именно международного научного сообщества, хотя среди лауреатов есть ученые из разных стран: профессора Катрин Фольтмер из Университета Лидса (Великобритания), Нико Карпентье из Карлов университета (Прага), Богуслава Добек-Островска из Университета Вроцлава (Польша), Томас Ханитцш из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана и другие. Еще одна особенность премии — победители, как правило, выступают с докладом на форуме «Медиа в современном мире».
Главные принципы премии — свобода участия и небанальность окончательного решения. Ими обусловлены и выбор номинаций, и правила отбора лауреатов, и форма награждения победителей. Отбор лауреатов включает в себя три этапа. Претендента может рекомендовать научный или педагогический коллектив, но возможно и самовыдвижение. На первом этапе готовится представление-обоснование, где перечисляются достижения и заслуги конкурсанта. На втором каждая кандидатура обсуждается членами научной комиссии СПбГУ в области СМИ и массовых коммуникаций. Окончательное решение принимает Ученый совет Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ. И «каждый раз ломаются головы и копья, единодушия никогда не бывает» (Положение можно посмотреть на сайте Института).
Награда победителям, как говорит Сергей Корконосенко, должна нести в себе «статусность, престижность и удовольствие». Поэтому кроме диплома вручается медаль с символичным изображением кораблика (идею этого фирменного знака журфака Сергей Григорьевич предложил к 50-летию факультета в 1996 году) в бархатной коробке; раньше прилагалось денежное вознаграждение, которое теперь заменено изящными часами Императорского фарфорового завода:
Часы — это правильно. Они символизируют непрерывное движение. И это память о премии, о победе.
Наконец, на третьем этаже Института организована фотогалерея победителей.
Премия живет, развивается, могут меняться условия, но одно остается неизменным — обязательно должны быть конкурсная ситуация и свободный выбор наиболее достойных.
Как корабль назовешь…
Основу любого конкурса составляют номинации, которые определяют магистральные линии, критерии оценки, принципы отбора. Владимир Маяковский в 1926 году подарил нам фразу, которую растиражировали потом в самых разных областях жизни: «Больше поэтов, хороших и разных». В нашем контексте она тоже вполне уместна — больше конкурсов… Человек нуждается в оценке результатов его работы по заслугам, особенно если речь идет о творческой деятельности. Цель определения лучших и привлечения к ним внимания общественности заключается не только в поощрении мастеров и повышении престижа профессии; это всегда и систематизация качественных характеристик, критериев оценки исследовательской и просветительской работы. Каждый профессионал в нашей сфере задается вопросом — кого «принять за образцы»?
В Положении о Невской премии, как и требует стиль таких документов, четко и кратко определена каждая номинация:
«1.3. Премия присуждается в следующих номинациях:
“Теория” — за научно-теоретические публикации,
“Просвещение” — за научно-методические и научно-популярные публикации,
“Признание” — за достижения в журналистской науке и образовании».
За сущностными характеристиками мы обратились к Сергею Григорьевичу, который уверен, что организаторы «каждый раз должны напоминать себе о содержании номинации».
В номинации «Теория» обсуждаются научные труды современных ученых. Это могут быть монографии, статьи, обнародованные исследовательские проекты, которые оценивается с точки зрения вклада в науку о журналистике и массовых коммуникациях.
Номинация «Просвещение» включает в себя два направления. Первое академическое — это учебные, методические, научно-методические разработки преподавателей. Второе — для практиков, открывающих миру профессию. Так, Андрей Константинов (Баконин) получил премию за книги о журналистском расследовании, в которой он раскрывает некоторые секреты профессии. Журналисты из Архангельска и Мурманска были отмечены за создание биографических справочников, где представлены многочисленные сотрудники СМИ из своих регионов.
Сергей Корконосенко:
Очень ценно, когда журналист берет на себя труд собрать материалы из жизни профессии, систематизировать и объяснить их. Особую ценность представляют словари и энциклопедии о региональной журналистике, которая гораздо меньше известна, чем федеральная.
В номинации «Просвещение» отмечают тех, чьи заслуги не вызывают сомнения, чей вклад в развитие науки, образования, профессии фактически уже признан в сообществе. Учредителям премии приходится делать непростой выбор, потому что в этом разряде всегда конкурируют весьма достойные претенденты.
• Номинация «Теория» — профессор института публицистики и теории коммуникации Свободного университета Берлина Барбара Пфетш.
• Номинация «Просвещение» — профессор Ростовского государственного экономического университета Александр Федоров.
• Номинация «Признание» — профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил Шкондин.
«Как горновой, шурует Шкондин»*
В этом году победителем в номинации «Признание» стал Михаил Васильевич Шкондин. Его кандидатуру выдвинула кафедра теории журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ. Спасибо коллективу за это решение, но трудно назвать вуз и кафедру нашей огромной страны, которые не поддержали бы инициативу петербургских коллег.
Михаил Васильевич десятки лет возглавлял одну из ведущих кафедр (периодической печати) на факультете журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, определяя векторы развития журналистского образования, создавая учебники, по которым занималось не одно поколение студентов. Много лет руководил выпуском серии «Журналистика» научного издания «Вестник Московского университета».
Сергей Корконосенко:
Ежегодные конференции «Журналистика в … году» с их колоссальными масштабами — это Шкондин. Он главный организационный центр. Лично отвечает на письма сотен участников, приглашает, заботится. Бывало, приедешь ранним утром в Москву и сразу на факультет. Он в это время пустынный, одиноко поднимаешься по знаменитой великолепной лестнице, а Михаил Васильевич уже сидит в своем маленьком кабинетике, заваленном бумагами и книгами, ждет, встречает приезжих. За такими отношениями дружбы и сотрудничества, за разговорами на общем языке мы и ездим на конференции. Такие отношения и такие люди в большой цене в нашем педагогическом сообществе. А в Шкондине это есть, он ценит дружбу и братство, наверное, причина не только в складе характера, но и в долгом опыте работы в военной журналистике
Михаил Васильевич не смог приехать на Форум, но вот только один штрих, доказывающий его способность присутствовать там, где он нужен и где его усилиями движется важное дело. В дни проведения форума разговаривала на лестнице с профессором Ольгой Евгеньевой Коханой, когда у нее зазвонил сотовый: «Здравствуйте, Михаил Васильевич!». Шкондин звонил, чтобы напомнить о сроке сдачи статьи в журнал, беспокоился. Речь шла о социально-экономическом издании, с которым Михаил Васильевич договаривается о выпуске спецномера по журналистике и обзванивает авторов, а потом сам же забирает и раздает авторам номера. Вот так устроен Шкондин!
Мы поздравляем Михаила Васильевича и других лауреатов, желаем новых открытий, встреч и побед!
*строчка из стихотворения, написанного С.Г. Корконосенко к юбилею факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова