О спектакле «Журналист. Жизнь в секунду»

Режиссер рассказывает о спектакле, основанном на воспоминаниях и статьях Юрия Щекочихина и Анны Политковской
«Меня зовут Ира, я родилась в 1988 году. В этом же году была опубликована известная статья Юрия Щекочихина «Лев прыгнул»… Этой статьей он положил начало современной российской расследовательской журналистике.
В этой статье Щекочихин первый раз упомянул, еще при советской власти, что у нас существует мафия. Что мафия — это организация для ведения преступного бизнеса. И главное, что она может существовать только в условиях коррупции и напрямую поддерживается представителями государственного аппарата.
Я не знаю, всем ли известно о ком и о чем идет речь — я почти ничего не знала… Точнее сказать и не думала, что есть такие вот люди. Я наблюдала жизнь, со многим не соглашалась, многое оставляла как есть, потому что вроде как не в силах изменить. И вдруг мы столкнулись с этой темой…
Мы сделали спектакль, потому что, наверное, пока, кроме этого, мы больше ничего не можем сделать. Я тоже буду являться частью спектакля, и вы будете являться частью спектакля, и интересно, что из этого получится. Возможно, мы станем друзьями, а возможно, подеремся. В жизни так всегда, как выяснилось, в журналистике тоже».
Прошло уже 4 года. Премьера состоялась в 2016 году. Нас пригласил Игорь Степанов в Центральный Дом Журналиста, на тот момент у него была идея создать целый цикл спектаклей, посвященных судьбам журналистов. Это должно было называться «Театр документальной журналистики». Мы пришли к нему в кабинет, и он нам рассказал об этой идее, и первые имена, которые прозвучали, — Юрий Щекочихин и Анна Политковская. Мы доверились ему, и, приняв от него стопку толстых книг, отправились изучать тему. Мы влюбились в этих людей… В их тексты, в их смелость, в их харизму. Люди, о которых мы никогда ничего не знали, вдруг как будто стали нам друзьями. Это было удивительное ощущение.
Главной задачей для нас было, чтобы прозвучал текст, статьи и воспоминания журналистов конца XX — начала XXI века, которые повлияли на ход событий в России.
Для нас было важно рассказать о них, как о людях, которые делали честно свое дело, о том, что журналист — это человек, который НЕ ОБМАНЫВАЕТ, человек, который рискует жизнью, идет против системы ради правды. Сегодня мы находимся в ситуации сплошной лжи и фейков. Это какой-то страшный механизм управления массами. И хочется сказать: «Как вас не хватает, как не хватает правды…»
Вот небольшой отрывок из сценария, почти что самое начало:
«Автор: Из интервью Юрия Щекочихина… Декабрь 2002 года… За 6 месяцев до его смерти… Юрий, чему прежде всего нужно научиться молодому журналисту?
Юрий: Первое, чему меня научили, — это никого не обманывать и ничего не бояться. Второе: писать то, что ты сам чувствуешь. Твое мнение, независимо от того, сколько тебе лет, очень важно для понимания жизни, истории, которая происходит на твоих глазах. Третье — надо научиться писать хорошо. Это очень трудно. Я помню, когда у меня даже не было пишущей машинки, я переписывал первый абзац раз двадцать. Потому что от того, какую ты найдешь интонацию, какой ритм, зависит твоя дальнейшая профессиональная жизнь…»
Было очень волнительно выпускать этот спектакль, ведь все это происходило относительно «вчера». На спектакле побывали родные, друзья, коллеги Анны Политковской и Юрия Щекочихина. Нас очень вдохновила поддержка Надежды Ажгихиной. К нам пришли коллеги Анны Степановны и Юрия Петровича из «Новой газеты», и это было просто какое-то чудо, мы попали в среду совершенно нам незнакомую, а были приняты там с радушием и любовью.
Каждый раз после спектакля, мы просили зрителя не расходиться, а обсудить вместе все услышанное и увиденное, это является частью замысла. Мы спрашивали, все ли были знакомы с этими журналистами до того, как пришли на этот спектакль, просили поднять руку. Некоторые зрители слышали эти имена впервые, и мы даже радовались, что могли поспособствовать этому знакомству. Почти на каждом спектакле находился человек, который лично знал Юрия Щекочихина. И обвинял нас в том, что мало юмора в спектакле, потому что Юрий Петрович очень любил пошутить. И рассказывал какие-то смешные байки. Но были и сложные обсуждения, со спорами, претензиями… Спектакль шел 50 минут, а обсуждение могло затянуться на 2-3 часа.
Сейчас пишу этот текст, и понимаю, что уже нет Зои Ерошок, всего-то за эти 4 года…Она написала про наш спектакль статью. Как было приятно с ней разговаривать, смеяться…
Статья называется «Юра и Аня, или спектакль как форма чтения» и начинается она так: «Нам часто кажется: то, что мы делаем, — никому не нужно. Все уходит в песок. Масштабы смещены. Оценки искажены. Вот говорят о праве на забвенье. А право не забывать — помнить — у нас есть? Только в «Новой» с 2000 года мы потеряли шесть человек: Игоря Домникова, Юру Щекочихина, Аню Политковскую, Стаса Маркелова, Настю Бабурову, Наташу Эстемирову. А всего в России с 1994 года убито более 500 журналистов. Помнит ли страна их имена? И самих этих людей? И где оно, устройство нашей памяти?»
Мы любим этот спектакль. Сейчас он не стоит в репертуаре нашего театра, поэтому пишу, употребляя глаголы прошедшего времени: «были», «рассказывали»… Но мы не «закрыли» этот спектакль, он есть, и мы готовы его играть, если представиться такая возможность.
(Авторский театр «Эскизы в пространстве», Режиссер: Ира Михейшина В ролях: Дмитрий Максименков, Алина Кузнецова).