О спектакле «Журналист. Жизнь в секунду»

«Меня зовут Ира, я родилась в 1988 году. В этом же году была опубликована известная статья Юрия Щекочихина «Лев прыгнул»… Этой статьей он положил начало современной российской расследовательской журналистике.

В этой статье Щекочихин первый раз упомянул, еще при советской власти, что у нас существует мафия. Что мафия — это организация для ведения преступного бизнеса. И главное, что она может существовать только в условиях коррупции и напрямую поддерживается представителями государственного аппарата.

Я не знаю, всем ли известно о ком и о чем идет речь — я почти ничего не знала… Точнее сказать и не думала, что есть такие вот люди. Я наблюдала жизнь, со многим не соглашалась, многое оставляла как есть, потому что вроде как не в силах изменить. И вдруг мы столкнулись с этой темой…

Мы сделали спектакль, потому что, наверное, пока, кроме этого, мы больше ничего не можем сделать. Я тоже буду являться частью спектакля, и вы будете являться частью спектакля, и интересно, что из этого получится. Возможно, мы станем друзьями, а возможно, подеремся. В жизни так всегда, как выяснилось, в журналистике тоже».

Прошло уже 4 года. Премьера состоялась в 2016 году. Нас пригласил Игорь Степанов в Центральный Дом Журналиста, на тот момент у него была идея создать целый цикл спектаклей, посвященных судьбам журналистов. Это должно было называться «Театр документальной журналистики». Мы пришли к нему в кабинет, и он нам рассказал об этой идее, и первые имена, которые прозвучали, — Юрий Щекочихин и Анна Политковская. Мы доверились ему, и, приняв от него стопку толстых книг, отправились изучать тему. Мы влюбились в этих людей… В их тексты, в их смелость, в их харизму. Люди, о которых мы никогда ничего не знали, вдруг как будто стали нам друзьями. Это было удивительное ощущение.

Главной задачей для нас было, чтобы прозвучал текст, статьи и воспоминания журналистов конца XX — начала XXI века, которые повлияли на ход событий в России.

Для нас было важно рассказать о них, как о людях, которые делали честно свое дело, о том, что журналист — это человек, который НЕ ОБМАНЫВАЕТ, человек, который рискует жизнью, идет против системы ради правды. Сегодня мы находимся в ситуации сплошной лжи и фейков. Это какой-то страшный механизм управления массами. И хочется сказать: «Как вас не хватает, как не хватает правды…»

Вот небольшой отрывок из сценария, почти что самое начало:

«Автор: Из интервью Юрия Щекочихина… Декабрь 2002 года… За 6 месяцев до его смерти… Юрий, чему прежде всего нужно научиться молодому журналисту?

Юрий: Первое, чему меня научили, — это никого не обманывать и ничего не бояться. Второе: писать то, что ты сам чувствуешь. Твое мнение, независимо от того, сколько тебе лет, очень важно для понимания жизни, истории, которая происходит на твоих глазах. Третье — надо научиться писать хорошо. Это очень трудно. Я помню, когда у меня даже не было пишущей машинки, я переписывал первый абзац раз двадцать. Потому что от того, какую ты найдешь интонацию, какой ритм, зависит твоя дальнейшая профессиональная жизнь…»