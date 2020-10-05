Объединенный журфак. Вопросы после лекции. Елена Шумакова

В рамках проекта «Объединенный журфак» ассистент кафедры журналистики и массовых коммуникаций Челябинского государственного университета Елена Шумакова провела видеолекцию под названием «Коммерческий визуал в социальных сетях». В своем интервью ЖУРНАЛИСТУ она рассказала о коммерческих приемах, форматах и тенденциях в области визуального контента.

Интервью подготовили София Евстигнеева и Дарья Кондратюк.

— Почему темой вашей лекции стал коммерческий визуал в социальных сетях?

— Последние два года я занимаюсь изучением визуального контента в социальных сетях. В частности, пишу диссертацию по теме «Специфика визуального контента брендов в социальных сетях», также провожу исследования по программе гранта, который был поддержан Российским научным фондом. Эта тема меня очень интересует и является областью моего научного исследования.

— Что скрывается под научным понятием «бреднинг»?

— Брендинг — это неотъемлемая составляющая любого визуального поста, без которого невозможно идентифицировать, к какому продукту относится то или иное визуальное сообщение.

— В своей лекции вы приводите цитату Рудольфа Арнхейма, где он говорит, что ключом к эффективному визуальному взаимодействию является способность найти всем известные визуальные символы, которые не требуют дополнительных разъяснений. Является ли повсеместное использование таких символов примитивизацией восприятия? Может ли символ без дополнительных разъяснений оставаться многозначным в сфере коммерческого визуала?

— Мне как человеку, который создает визуальное изображение, нужно сделать так, чтобы зритель, которому я пытаюсь донести свое сообщение, меня понял. Это как с игрой, где нужно угадать слово или выражение через зашифрованные символы. Не все с первого раза догадываются, что именно имеется ввиду, иногда нужно искать дополнительные пути, чтоб зритель смог разгадать загадку. Каждый интерпретирует символы по-своему. Идея в том, что контент нужно сделать как можно проще для понимания другими людьми увиденного.

— Вы сказали, что формы визуального контента в социальных сетях — это иллюстрации, фотографии, инфографика, мультимедийный контент, мемы. Как вы думаете, могут ли мемы исчезнуть из нашей жизни? И существовали ли они до появления социальных сетей?

— Мемы появились задолго до создания социальных сетей, в 1976 году. Это понятие впервые рассмотрел Ричард Докинз в своей книге «Эгоистичный ген», где назвал мемы единицами культурной информации, которые умеют размножаться. По сути, мемы — это способ самовыражения, выражения авторского начала. Сейчас они только набирают популярность и будут востребованы еще долгое время. Что касается использования мемов в коммерческом визуальном контенте, то тут нужно отметить такой формат, как ситуативный маркетинг или ньюсджекинг (прим. «новостное пиратство»). Ньюсджекинг — это способ распространения информации, когда какая-то новость как бы обыгрывается и может быть адаптирована под бренд.

— Что касается брендов, то сейчас происходит «обесчеловечивание» страниц компаний в социальных сетях? Хорошо это или плохо?

— Под «обесчеловечиванием» страниц мы понимаем то, что бренд ведет переписку с подписчиками не от лица какого-то конкретного человека. Я думаю, что в этом нет ничего плохого. Бренд — это чаще всего команда, которая его создает. В то же время, бренд может быть и личным, но тут применяются те же правила. С другой стороны, социальные сети дают преимущество бренду в общении с пользователем, потому что в традиционных средствах рекламы этого нет. Тем более, что в некоторых компаниях все-таки есть специальные сотрудники, которые отвечают за комментинг. Например, в Мегафоне в комментариях с пользователями общается определенный человек от лица бренда.

— В лекции вы обозначили тренды графического дизайна в брендинге: приглушенные пастельные цвета, цветовые градиенты, «бесконечная лента», оп-арт (тенденция на движение), экология и другие. Что, на ваш взгляд, может остаться надолго, а что уйдет и есть ли предпосылки для скорого зарождения новой тенденции?

— Многие из этих трендов могут остаться, особенно те, которые не технического плана, а человеческого, если можно так сказать. Это экология, личная экология и другие тренды. На самом деле, не сложно предугадывать тренды именно в плане тематики, обращаясь к каким-либо событиям. Как пример, это тот же коронавирус, который повлиял на визуальный контент. Сложнее с технической частью: какие цвета, какие формы, какие техники визуального контента будут популярны. Но это тоже можно предугадать, зная, что все развивается «по спирали». Нужно помнить, что было «до», чтобы их анализировать и прогнозировать тренды на будущее.

— Чем бы вы могли дополнить свою лекцию? С какой темой хотели бы выступить в следующий раз?

— О визуальном контенте можно говорить очень много. Можно проанализировать технологический процесс создания визуального контента. Если раньше все это было намного проще, то сегодня, чтобы привлечь внимание пользователя, бренды очень много тратят на продакшн. Это и профессиональная съемка с моделями, и сам съемочный процесс, когда над созданием образа модели, деталями, светом работает много людей. Еще, конечно, постпродакшн, когда работают дизайнеры. Мне безумно интересна тема новых медиа. Наверное, об этом я бы с удовольствием рассказала.

— Лекции в рамках проекта «Объединенный журфак» используются студентами в качестве материалов для подготовки. Как вы оцениваете образовательную инициативу ЖУРНАЛИСТА?

— Безусловно, положительно. Это классно, что в условиях пандемии, когда все сидят дома, можно, находясь в комфортной обстановке, слушать лекции от абсолютно разных преподавателей. Можно перенимать опыт у тех преподавателей, которые преподают у других студентов. Это очень здорово, потому что каждый раз ты узнаешь что-то новое. Большое спасибо ЖУРНАЛИСТУ, что предложил нам поучаствовать в таком проекте.