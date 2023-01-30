Объем производства бумажных изделий в Москве вырос на 30% за 11 месяцев 2022 года

Московские производители бумаги и бумажных изделий увеличили объем выпуска продукции почти на 31% за 11 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

«Сегодня московские компании выпускают в том числе картонную упаковку — пакеты, коробки и прочую бумажную тару», — отмечает заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, одной из важнейших задач столичных производителей в прошлом году стал поиск новых поставщиков упаковки. При этом качественные аналоги иностранной продукции можно найти среди товаров отечественных предприятий, считает заммэра Москвы.

Всего в Москве работают более 40 производителей бумажных изделий.