Объем рекламных полос в печатных СМИ вырос в 2021 году, но не достиг допандемийных показателей

Объем рекламных полос в печатных средствах массовой информации по итогам 2021 года вырос на 12%, но так и не вернулся к докризисным показателям 2019 года, подсчитали в Mediascope. Двузначный прирост демонстрируют только ежедневные и еженедельные газеты, женские и модные издания. По прогнозам, в 2022 году спрос на размещение в печатной прессе сохранится в основном у люксовых брендов, фармацевтических компаний, застройщиков и автоконцернов.

По данным Mediascope, двузначный рост объемов рекламы в прессе обеспечили только ежедневные и еженедельные газеты, а также женские и модные издания — на 28,5%, 17,5% и 24,7% соответственно. Телегиды увеличили число рекламных полос на 6%, бортовые журналы — на 5,3%, мужские журналы — на 3%, а деловые — на 2,7%.

Некоторые крупные участники рынка печатной прессы говорят, что смогли в 2021 году выйти на докризисный уровень по продажам рекламы. Рост объемов проданных полос в «АиФ» составил чуть более 25%, «если рассматривать прямую рекламу и коммерческие информационные публикации», рассказала первый заместитель гендиректора ИД Марина Мишункина: «По прямой рекламе в объемах мы превысили докризисный уровень на 14%».

Объем продаж рекламы в печатных изданиях РБК по итогам 2021 года вырос примерно на 25%, а в абсолютных цифрах выручка в газете и журнале РБК «почти сравнялась с уровнем 2019 года», говорит главный редактор объединенной редакции РБК Петр Канаев: «Хотя доля онлайн-продаж в рекламной выручке РБК составляет почти 70%, печатные издания остаются важной частью коммерческой стратегии».

В Conde Nast Россия (Vogue, GQ, Tatler, Glamour, AD Magazine) доля печати в рекламных оборотах остается высокой и составляет 54%, говорит президент издательского дома Анита Гиговская. Общая рекламная выручка ИД с учетом онлайна, по ее словам, в 2021 году выросла на 30% к прошлому году, а выручка от печатной рекламы — на 8%. «Журналы по-прежнему имеют стабильную аудиторию и привлекают новую», — говорит она.