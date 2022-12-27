Объем трафика российских сервисов увеличился почти вдвое

Месячный объем трафика, идущего на российские сервисы, увеличился почти вдвое с начала 2022 г. Такую аналитику приводит мобильный оператор Yota. Данные указаны за январь — ноябрь 2022 г.

Количество пользователей российских соцсетей и мессенджеров выросло на 20%. Среди новых платформ наблюдается максимальный прирост аудитории. В ноябре этого года количество пользователей TenChat увеличилось в 95 раз, объемы трафика приложения выросли в 623 раза.

«ВКонтакте» занял первое место по количеству пользователей среди соцсетей. При этом аудитория сети с января сократилась на 0,25%. «Одноклассники» на втором месте, их доля уникальных пользователей составила 41,24%. На третьем «Мой Мир»: число пользователей к концу периода уменьшилось на 12,31%.

Аудитория Telegram за 11 месяцев выросла на 53,32%, а объем трафика увеличился на 158,44%. Мессенджер «ТамТам» занял второе место по количеству пользователей и трафика, показатели выросли на 24,57 и 98,43% соответственно.

Видеохостинг Rutube также показал положительную динамику. Аудитория увеличилась почти в два раза, а объемы трафика — на 526%.