Три человека на место

В редакции «Областной газеты» трудятся 80 сотрудников, половина которых непосредственно связана с производством контента. Остальные заняты в управлении, информтехнологиях, обеспечении и коммерции.

Любой сотрудник редакции при необходимости может работать в удаленном режиме. Для этого используются облачные технологии.

Что до внештатных сотрудников, то специальная работа с ними не проводится, однако количество авторских договоров измеряется десятками. Есть постоянные авторы, есть те, с которыми отношения возникли по случаю одной публикации.

Вообще кадровой проблемы у нас нет. В «Областной газете» работают лучшие журналисты региона. Из каждых десяти человек, проходящих испытательный срок в редакции, только трое получают предложение о продолжении сотрудничества.

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Мое мнение: учиться надо было в школе и вузе, а у нас надо работать. Тем не менее любые хотелки сотрудников на тему повышения квалификации принимаются к рассмотрению. Поддерживаются почти все заявки на конкурсы, семинары, премии, фестивали. Приветствуются «мозговые штурмы» и обмен новыми знаниями.

О РАБОТЕ НАД НОМЕРОМ

Процесс планирования, подготовки и сдачи номера «Областной газеты» не останавливается ни днем, ни ночью. Совсем упрощенно это выглядит так: журналист делает заявку на материал в планировщике, редактор отдела одобряет или отклоняет ее и формирует свои полосы, дежурный редактор ведет весь номер и забирает лучшие заявки для представления на первой полосе. По мере готовности материалов они сразу отправляются на сайт. Служба информации страхует по оперативным новостям, любая из которых может быть развернута в полноценный материал.