Три человека на место

Как организована работа редакции самой тиражной региональной газеты страны. Коротко о главном
О СТРУКТУРЕ РЕДАКЦИИ
В редакции «Областной газеты» трудятся 80 сотрудников, половина которых непосредственно связана с производством контента. Остальные заняты в управлении, информтехнологиях, обеспечении и коммерции.
Любой сотрудник редакции при необходимости может работать в удаленном режиме. Для этого используются облачные технологии.
Что до внештатных сотрудников, то специальная работа с ними не проводится, однако количество авторских договоров измеряется десятками. Есть постоянные авторы, есть те, с которыми отношения возникли по случаю одной публикации.
Вообще кадровой проблемы у нас нет. В «Областной газете» работают лучшие журналисты региона. Из каждых десяти человек, проходящих испытательный срок в редакции, только трое получают предложение о продолжении сотрудничества.
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
Мое мнение: учиться надо было в школе и вузе, а у нас надо работать. Тем не менее любые хотелки сотрудников на тему повышения квалификации принимаются к рассмотрению. Поддерживаются почти все заявки на конкурсы, семинары, премии, фестивали. Приветствуются «мозговые штурмы» и обмен новыми знаниями.
О РАБОТЕ НАД НОМЕРОМ
Процесс планирования, подготовки и сдачи номера «Областной газеты» не останавливается ни днем, ни ночью. Совсем упрощенно это выглядит так: журналист делает заявку на материал в планировщике, редактор отдела одобряет или отклоняет ее и формирует свои полосы, дежурный редактор ведет весь номер и забирает лучшие заявки для представления на первой полосе. По мере готовности материалов они сразу отправляются на сайт. Служба информации страхует по оперативным новостям, любая из которых может быть развернута в полноценный материал.
О РЕДАКЦИОННЫХ СТАНДАРТАХ
Стандарт «Областной газеты» — консервативная газета для массовой аудитории. Никаких специальных «стопов» в нашей работе нет, но есть чувство такта по отношению к нашим героям и уважение к нашим читателям.
ОБ ИНСТРУМЕНТАХ И МЕТРИКАХ
Мы предпочитаем собственное программное обеспечение. Половина ПО — собственные разработки отдела ИТ и информационной безопасности. Сайты, система опубликования нормативно-правовых актов, документооборот, визуализация и планирование номеров, фотобанк — все это создано нашими программистами.
Из стандартных программ — Adobe InDesign и «1С-предприятие». Творческий блок работает на Linux, административный предпочитает Microsoft. Все творческие работники пользуются сервисами социальных сетей и распространенными мессенджерами.
Что касается анализа нашей работы в интернете, то кроме стандартных статистических игрушек поисковых систем мы разработали собственный счетчик чтения в онлайне.
Оценка работы сотрудников проводится также по уровню их доходов, выполнению норм, количеству бонусов.
О ПРОБЛЕМАХ
Сегодня у печати две беды: качество доставки и дистрибуция. И два пути их решения: признание доминирующего положения «Почты России» в сфере подписки (и тогда ей придется защищать свой тариф доставки) и нормативное регулирование количества точек продаж прессы в расчете на количество населения и на торговые площади в ТЦ. Если решим эти проблемы, то устраним тромбы на пути прессы к читателям. Остальное сделает рынок.
«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» (первое название — «За власть Советов») — общественно-политическая газета, издаваемая в Екатеринбурге с 8 марта 1990 года. С 2004 года и по сегодняшний день является самой тиражной региональной газетой России. Выходит пять раз в неделю (со вторника по субботу). Средний тираж одного номера в 2018 году — 82 000 экземпляров. Объем — 4–16 полос формата А2. Территория распространения — Свердловская область.
УЧРЕДИТЕЛИ: губернатор Свердловской области, законодательное собрание Свердловской области.
СЕТЕВЫЕ ИЗДАНИЯ: oblgazeta.ru; pravo.gov66.ru.