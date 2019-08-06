Что интересует читателей «50+» и как выстраивать отношения с ними

Правда, сложилась полоса далеко не сразу.

Сначала мы не очень понимали, чем ее наполнять, и первые выпуски «Старшего поколения» напоминали рекламные буклеты ветеранских организаций: интервью с руководителями, их «барабанные» отчеты и самовосхваления…

— Да они нашими страницами просто отчитываются! — сокрушался тогда на планерках редактор «ОГ» Дмитрий Полянин.

Люди все это читали мало, а когда заметили, что в репортажах с ветеранских круизов по Каме часто фигурируют одни и те же фамилии, — и вовсе стали выражать неудовольствие.

Мы начали искать варианты и постепенно нащупали верный (как нам кажется) формат.

Во-первых, мы до минимума сократили количество всякого официоза.

Во-вторых, решили, что не надо превращать полосу исключительно в воспоминания о прошлом. Стали искать людей, которые и после выхода на пенсию именно живут, а не доживают. Например, сделали цикл публикаций под рубрикой «Карьера после шестидесяти»: о том, каких профессиональных успехов достигли жители Свердловской области после того, как формально стали пенсионерами (если бы рубрика дожила до наших дней, цифру в ее названии, конечно, пришлось бы изменить).

В-третьих, мы поняли, что с пенсионерами не надо сюсюкать. Люди, прожившие долгую жизнь, готовы говорить (и читать) не только о своих заслугах и удачах, но и о проблемах и несбывшихся мечтах. В этом смысле очень показателен текст, опубликованный газетой в июле 2017 года. Две наши журналистки — Алевтина Трынова и Маргарита Литвиненко пришли в один из екатеринбургских домов престарелых и попросили ветеранов поделиться самым сокровенным: о чем они сожалеют сегодня? Как бы они поступили, если бы была возможность начать все сначала? Их откровения обращены скорее к тем, чья жизнь в самом расцвете, — ведь некоторых ошибок можно избежать.

Публикация «О чем жалеют на склоне лет» получилась просто пронзительная. Материал вошел в число трех лучших текстов года, и его авторы получили свою часть от ежегодной редакционной 100-тысячной премии.

Зарисовки о ветеранах мы сохранили, но подход к отбору героев стал жестче. Теперь мы ищем людей с реально интересной судьбой.