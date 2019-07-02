Обнародовано расследование Ивана Голунова

1 июля в издании «Медуза» вышло расследование Ивана Голунова о похоронном бизнесе. Материал готовился несколько месяцев. После ареста Голунова к работе над текстом присоединились 16 журналистов из семи зданий помимо «Медузы»: Forbes, The Bell, «Ведомостей», «Новой газеты», РБК, «Русской службы Би-би-си» и «Фонтанки».

Полный текст расследования публикуют 12 медиа, включая «Бумагу», «Медиазону», «Батеньку», Forbes и «Новую газету». Кроме того, пересказы и сокращенные версии у себя выпустят еще около 19 российских и зарубежных СМИ, среди которых «Дождь», РБК, «Ведомости», The Village, Buzzfeed, Independent, The Times и Spiegel.

В расследовании подробно рассказывается, как во главе практически всех кладбищ Москвы встали бизнесмены из Ставрополья, связанные со столичным управлением ФСБ. Кроме того, Голунов объясняет, как представители похоронного рынка Москвы были связаны с конфликтом из-за строительства трассы через Химкинский лес и массовой дракой на Хованском кладбище, в которой погибли три человека.

Иван Голунов:

Самое важное, что выяснилось в расследовании, — что руководители и топ-менеджеры российских спецслужб, российских правоохранительных органов и близкие к ним люди имеют связи с похоронным бизнесом. Несмотря на то, что это запрещено.

Уточняется, что при написании расследования Голунов опирался на собственные источники.

Журналист редакции «Медузы» был задержан 7 июня, а затем арестован. На него было заведено уголовное дело по подозрению в сбыте наркотических средств. Резонансное дело приобрело всеобщую огласку. 11 июня Ивана оправдали.

Фото: Meduza