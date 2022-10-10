Обновление списка иноагентов от Минюста

Традиционно в пятницу вечером, 7 октября, Минюст добавил новые фамилии в реестр иностранных агентов.
Добавлены в список СМИ-иноагентов:
Дмитрий Глуховский* — писатель;
Евгения Балтатарова* — журналистка;
Искэндэр Ясавеев* — социолог, колумнист.
Добавлены в список физлиц-иноагентов:
Мирон Федоров** — рэпер Oxxxymiron**;
Ирина Сторожева** — активистка;
Алена Попова** — правозащитница.
Как и в предыдущие разы, источник финансирования у всех – Украина.
В список незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, добавлен «Ресурсный центр для ЛГБТ»***.
*Внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента
**Внесены Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента
***Внесены Минюстом в реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функцию иностранного агента