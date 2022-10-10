Обновление списка иноагентов от Минюста

Традиционно в пятницу вечером, 7 октября, Минюст добавил новые фамилии в реестр иностранных агентов.

Добавлены в список СМИ-иноагентов:

Дмитрий Глуховский* — писатель;

Евгения Балтатарова* — журналистка;

Искэндэр Ясавеев* — социолог, колумнист.

Добавлены в список физлиц-иноагентов:

Мирон Федоров** — рэпер Oxxxymiron**;

Ирина Сторожева** — активистка;

Алена Попова** — правозащитница.

Как и в предыдущие разы, источник финансирования у всех – Украина.

В список незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, добавлен «Ресурсный центр для ЛГБТ»***.

*Внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Внесены Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента

***Внесены Минюстом в реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функцию иностранного агента