Обозреватель «Новой газеты» обратилась в СК из-за нападения и угроз

Обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина подала заявление в Следственный комитет из-за нападения в Грозном и поступивших в ее адрес угроз, об этом говорится в открытом обращении главного редактора Дмитрия Муратова, опубликованном на сайте издания.

Ранее «Новая газета» сообщила о нападении на обозревателя издания Милашину и адвоката Марину Дубровину в холле и у входа в гостиницу в Грозном. Нападение якобы совершили неизвестные мужчины и женщины в холле гостиницы и у входа в здание. Сайт «Новой газеты» в пятницу опубликовал данные о том, что на редакционную почту пришло письмо с угрозами в адрес Милашиной.

«Спецкор «Новой» Елена Милашина подала заявление в Следственный комитет на имя (главы СК) Александра Бастрыкина по факту нападения на нее и адвоката Марину Дубровину в Грозном 6 февраля и последующих за этим угроз убийством», — говорится в обращении Муратова.

В заявлении Милашина, по данным сайта «Новой газеты», настаивает на возбуждении уголовного дела в соответствии со статьей 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста) и расследовании его силами Центрального аппарата СКР.

Полиция Грозного проводит проверку по факту инцидента, сообщили ранее в УМВД по Грозному.