Обозреватель «РГ» Ирина Краснопольская получила медаль Героя Труда

Президент РФ Владимир Путин в День России наградил в Кремле Героев Труда и лауреатов государственных премий за прошлый год. Золотую звезду из рук главы государства получила и медицинский обозреватель «Российской газеты» Ирина Григорьевна Краснопольская. Она пока единственный человек в журналистике, удостоенный такой награды.

На церемонии глава государства отметил, что Ирина Краснопольская в своих публикациях о достижениях медицины всегда ставит на первый план именно человека. И при этом «принимает еще и личное участие в судьбе пациентов» в своих репортажах, добавил Владимир Путин.

Краснопольская подготовила полторы тысячи полос «Медицина», выходящих по пятницам в «РГ», брала интервью у всех ведущих медиков страны, присутствовала на операциях, вошедших в историю отечественного врачевания. Известные медики, поздравляя на страницах газеты юбиляра, по своему опыту рассказывали: попасть в руки талантливого журналиста значит не меньше, чем в руки хорошего врача. Вот только пара примеров. Ирина Григорьевна провела убедительную кампанию по разоблачению фейков и мифов, занималась «принуждением к жизни» сомневающихся в вакцинации. А еще Краснопольская, как вспоминали врачи, «спасала слепую девочку Регину Парпиеву, нашла ей собаку-поводыря, добилась квартиры и обставила ее с помощью добрых людей». А потом Регина стала телеведущей на телеканале «Спас» и даже интервьюировала президента РФ.