Образовательный интенсив в формате онлайн для начинающих журналистов

— Впервые ли проходило это мероприятие, как возник замысел его проведения?

— Конкурс проводился впервые, задуман был не так давно. Перед университетом стоит задача — сделать качественный отбор профессионально-ориентированных студентов. Участие в нашем конкурсе — это своеобразный фильтр отбора, творческий инструмент, помогающий понять школьникам: их ли эта профессия. Понимая важность работы с абитуриентами и школами Дальнего Востока, мы сделали некий срез и поняли, в каких учебных заведениях ведется подготовка ребят и функционируют различные «медиадвижения»: редакции школьных изданий, творческие объединения, отдельные авторы. Замысел этого конкурса как раз в том, чтобы таких увлеченных ребят, которые уже знают работу в редакциях и знают, что такое коммуникации привлечь на обучение по специальностям «Журналистика», «Реклама и связи с общественностью» и «Издательское дело».

— В чем миссия проекта?

— Цель мероприятия — понять, есть ли в школах Дальнего Востока творческие коллективы, индивидуальные авторы, и привлечь их к нашим направлениям подготовки. Все вузы в той или иной степени занимаются профессиональной ориентацией. И наш вклад, наверное, заключается в этом — провести масштабный конкурс.

Организатором является Школа искусств и гуманитарных наук ДВФУ.

Главная цель — чтобы победители конкурса пришли к нам учиться. К работе были привлечены преподаватели ДВФУ, а также вузов Москвы, Санкт-Петербурга и других городов в качестве членов жюри, партнеров. Самое важное — это финальное мероприятие конкурса, где в течение двух дней участники могли подключиться к трансляции, послушать, сделать пометки и подумать, что это за профессия.

— Кто стал участниками конкурса? Как удалось наладить коммуникацию?

— К нам присоединились старшеклассники из девяти регионов. Всего на конкурсе было представлено около 150 работ. По нашим наблюдениям, журналистикой занимается больше младший возраст, потому что там она воспринимается не как серьезная профессия, а как инструмент познания мира.

Коммуникация с участниками конкурса была налажена при помощи рассылок на электронную почту учебных заведений. Школьники могли писать все интересующие их вопросы или уточнения на почту конкурса. За связь с участниками отвечала студентка магистратуры Екатерина. Также мы пользовались традиционными средствами коммуникации: выходили на СМИ, в котором размещали комментарии членов жюри о конкурсе, оставляли информацию на сайте конкурса.

Для многих участников это уже не первый профессиональный конкурс, и я приглашаю всех школьников, руководителей, принимать участие в таких мероприятиях. Это независимая внешняя оценка от экспертов, которая заставляет участников развиваться, стремиться к идеалу, узнать мнения со стороны.

— Как формировалась тематика конкурса?

— Тематика конкурса отражает практически всю палитру форматов и медиапроектов, которые реализуются школьниками в том или ином виде. На конкурсе не были представлены разве что подкасты, но, если бы были заявки, такая номинация обязательно бы появилась. Всего в конкурсе было восемь основных номинаций:

«Лучшее печатное издание»

«Лучший школьный сайт»

«Лучший руководитель школьного медиапроекта»

«Лучший автор журналистского текста»

«Лучший общественный корреспондент районной газеты»

«Лучший медиапроект в Instagram»

«Лучший медиапроект в YouTube»

«Лучший медиапроект в VK»

А также несколько дополнительных, среди которых была, например, тема, посвященная 75-летию Победы.

— Какую помощь оказали конкурсу преподаватели вузов и действующие журналисты?

— Были задействованы заинтересованные люди, которые могли бы рассказать о профессии наиболее интересно. Несмотря на занятость, они смогли уделить время этому конкурсу. Журналисты и преподаватели являлись членами жюри конкурса и именно благодаря поддержке действующих журналистов, организаторов Дальневосточного медиасаммита и приморскому Союзу журналистов России все лекции нашего образовательного интенсива будут сохранены, и все желающие могут посмотреть их в любое время и даже в отложенном варианте вступать в профессиональную дискуссию. Вузовское сообщество очень органично влилось в это мероприятие.

— Кто вошел в состав конкурсной комиссии, как проходила ее работа?

Это преподаватели вузов, в которых ведется подготовка специалистов в области медиа. Университет в первую очередь заинтересован в том, чтобы взаимодействовать с абитуриентами. Безусловно, мы не можем делать это без практиков, которые также были в жюри. В качестве эксперимента в конкурсную комиссию был приглашен школьник из Томской области. Он является главным редактором молодежного интернет-журнала «Штурман», который в 2020 году выиграл гран-при фестиваля школьных СМИ журфака МГУ. Комиссия работала автономно. Каждый член жюри выставлял баллы, которые оргкомитет суммировал и подсчитывал количество голосов. Конечно, к цифрам можно отнестись со скепсисом. Но то, что все члены жюри работали отдельно — показатель того, что они не подвергались некому «давлению».

— Как вы оцениваете результаты конкурса?

— По количеству призовых мест звездами стали Хабаровский край, Забайкалье и Республика Саха (Якутия). Эти регионы предложили большое количество работ, жюри их поддержало практически единогласно. Очень интересно то, что результаты показали, что не обязательно учиться в городской школе, чтобы выиграть. Выигрывать могут коллективы и авторы из небольших населенных пунктов. Благодаря интернету границы стираются. Конкурс у нас дальневосточный, и мы с большим интересом будем впредь приглашать участников из других регионов. Объединение участников одного из больших макрорегионов страны — это интересно.

— Конкурс завершился двухдневным образовательным интенсивом, расскажите о нем подробнее?

— 30 июня и 1 июля на YouTube-канале Дальневосточного медиасаммита журналисты, профессоры и эксперты в области журналистики и общественных коммуникаций проводили открытые онлайн-лекции. За два дня организаторам конкурса удалось провести 12 выступлений.