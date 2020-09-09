Образовательный проект «TVоя Москва» проводит ежегодный конкурс для творческой молодежи

Традиционно «Tvоя Москва» дает конкурсантам возможность широко заявить о себе, представить свои работы профессионалам отрасли и получить стажировку в одном из ведущих СМИ - объединенной редакции “Москва Медиа”.

В шестом сезоне «Tvоей Москвы» участники конкурса могут заявить авторские работы по четырем актуальным медианаправлениям:

• телевидение: участникам необходимо представить видеорепортаж о городе, его жителях или событиях. Работы принимаются в формате mp4/avi. Хронометраж не более 3 (Трех) минут.

• подкаст: конкурсант должен в свободной форме рассказать о Москве, ее жителях или событиях. В номинации должны быть представлены только реальные истории. Работы принимаются в формате mp3/wav. Хронометраж не более 3 (Трех) минут.

• online: участнику необходимо предоставить видео, подготовленное для публикации в видеоблоге (влоге). Технические требования: формат файла mp4/avi, размер файла не более 1 Гб, хронометраж не более 3 (Трех) минут. Тема остается на усмотрение участника.

• реклама: конкурсанту необходимо разработать визуальное решение для привлечения внимания к социально значимой проблеме. Предоставить полиграфический постер/цифровой постер/видеоролик, хронометраж до 65 сек.

Работы будут оцениваться по следующим критериям: точность и доходчивость изложения материала, глубина раскрытия заявленной темы, эмоциональная составляющая, новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления.

Работы на конкурс принимаются до 10 октября 2020 года. Подробно о проекте «TVоя Москва» и конкурсе на сайте https://tvm.m24.ru.

Мероприятие проводится при финансовой поддержке департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.

PR-служба АО “Москва Медиа” контакты: +7 (495) 640-91-76, pr@m24.ru