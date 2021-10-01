Общественный совет при Минцифры России обсудил перспективы развития коммуникационной и книжной отраслей в России

В Минцифры России состоялось очередное заседание Общественного совета, в ходе которого участники обсудили состояние и перспективы развития коммуникационной и книжной отраслей.

С докладом о состоянии книжного рынка в России выступил представитель Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Александр Воропаев, обозначив тенденции его дальнейшего развития.

Ежегодно в России издается 115-120 тыс. названий книжной продукции, общим тиражом примерно 350-400 млн экземпляров. По числу выпускаемых названий Россия занимает четвертую строчку в мире после КНР, США и Великобритании.

Из общего количества выпускаемых книг примерно 35% по числу названий и 50% по тиражу занимает учебная литература, художественная — 17% по числу названий и 12% по тиражу, детская — 12% по числу названий и 22% по тиражу, научная — 18% по числу названий и 2% по тиражу.

Общий массив выпускаемых изданий состоит из 85% отечественных авторов и 15% переводных изданий.

Средний тираж одного издания сегодня составляет 3,5 тыс. экземпляров, в то время как в 2010 году он составлял 5,5 тыс.

Также отмечалась возросшая популярность электронных книг. Объем отечественного рынка электронной или аудиокниги в настоящее время составляет 8 млрд. За последние 10 лет этот рынок вырос в 26 раз.

Особое внимание было уделено государственной поддержке книжной отрасли, которая была оказана в рамках реализации комплекса мер по преодолению последствий распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В ходе заседания участники также обсудили вопросы, связанные с отсутствием профессиональных и образовательных стандартов в коммуникационной отрасли.

Отмечался вклад коммуникационной отрасли в бюджет страны. В качестве отраслевой задачи была обозначена поддержка высокого уровня профессий и интереса к индустрии. На данный момент в России 80% населения находятся в цифре — эти данные опережают общемировые показатели.

Заседание Общественного совета прошло под руководством председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Российской Федерации, заместителя генерального директора–руководителя регионального департамента ФГУП «ВГТРК» Рифата Сабитова.

Источник: Пресс-служба Минцифры