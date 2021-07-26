Общественный совет при РКН создаст комиссию по защите детей от опасного контента

Июл 26, 2021

22 июля в ходе заседания было принято решение о создании двух комиссий:  комиссия по защите детей от деструктивного и опасного контента и комиссия по защите персональных данных. 

Ранее, 22 мая, Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ, поддержал идею объединения российских IT-компаний  в Альянс по защите детей в информационном пространстве. Инициативу проявил Михаил Прибочий, управляющий директор «Лаборатории Касперского”. Он заявил, что она необходима из-за снижения цифровой грамотности населения России.  

В марте комиссия Госдумы приступила к разработке мер по предотвращению влияния на детей через зарубежные социальные сети. Также Роскомнадзор составил протоколы об административных нарушений против Facebook, Instagram, Tik-Tok, Twitter, «ВКонтакте», «Однокласснииков» видеохостинга YouTube и мессенджера Telegram из-за призыва к участию в несанкционированных акциях.

Источник: Известия
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