Общественный совет при РКН создаст комиссию по защите детей от опасного контента

22 июля в ходе заседания было принято решение о создании двух комиссий: комиссия по защите детей от деструктивного и опасного контента и комиссия по защите персональных данных.

Ранее, 22 мая, Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ, поддержал идею объединения российских IT-компаний в Альянс по защите детей в информационном пространстве. Инициативу проявил Михаил Прибочий, управляющий директор «Лаборатории Касперского”. Он заявил, что она необходима из-за снижения цифровой грамотности населения России.

В марте комиссия Госдумы приступила к разработке мер по предотвращению влияния на детей через зарубежные социальные сети. Также Роскомнадзор составил протоколы об административных нарушений против Facebook, Instagram, Tik-Tok, Twitter, «ВКонтакте», «Однокласснииков» видеохостинга YouTube и мессенджера Telegram из-за призыва к участию в несанкционированных акциях.