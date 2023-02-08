Общие бюджеты на интернет-рекламу превысили 70 млрд руб.

Общая сумма рекламных бюджетов на интернет-рекламу в октябре — декабре прошлого года составила более 70 млрд руб. Сейчас данные о ней в Единый реестр (ЕРИР) передают порядка 5,7 млн рекламодателей и рекламораспространителей, но это далеко не все участники рынка.

Закон о маркировке рекламы пока не заработал в полной мере. Так, руководитель продуктов компании «Первый ОРД» Антон Айвазов рассказал, что по итогам января свою рекламу зарегистрировали 73% клиентов оператора, только 53% из них передали в ЕРИР отчеты по результатам кампаний. Представитель оператора «Медиаскаут» указывает, что в декабре — январе акты выполненных работ зарегистрировали более 30% его клиентов.

Роскомнадзора сейчас накапливает данные об ошибках, чтобы «правильно сконструировать состав правонарушения». Участники рынка сетуют, что на текущий момент, например, нет четких разъяснений, как маркировать бартерную рекламу, а также рекламу в стримах и прямых эфирах. Существуют сложности и с материалами с «вечным» размещением: по закону по ним также необходимо ежемесячно передавать отчетность по просмотрам в ЕРИР. Например, к таким материалам относятся статьи на правах рекламы, поясняет коммерческий директор АО «Бизнес ньюс медиа» Мила Макарова.