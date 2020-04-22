Обучение и сериалы: распределяем свободное время правильно

В условиях карантина у многих журналистов появилось свободное время. Рассказываем, как потратить его интересно и с пользой.

КУРСЫ

Систематизировать и приобрести новые знания журналистам могут помочь онлайн-курсы.

Бесплатный курс авторского мастерства от «Лайфхакера» «Инициал» помогает научиться придумывать интересные темы, работать с источниками и экспертами, выстраивать понятную структуру материала, придумывать привлекающие внимание читателя заголовки и грамотные подводки к текстам и многое другое.

Курс дается в очень удобном формате: во время обучения вы будете получать еженедельную рассылку на почту с необходимым материалом и примерами. Приятным бонусом для вас может стать тот факт, что тем, кто прошел этот курс, как правило, проще сдать тестовое задание и стать автором Лайфхакера.

Авторы курса «С новыми медиа на ты!» обещают познакомить участников с базовыми знаниями в области визуальных приемов создания успешных онлайн-статей и методами создания вовлекающего контента. В ходе курса вы сможете пройти 12 основных модулей, каждый из которых включает в себя все необходимое: видеолекции, текстовую информацию, тестовые и практические задания. Курс абсолютно бесплатный и доступен участникам, зарегистрировавшимся на сайте. Все курсы, размещенные в рамках проекта, направлены на укрепление потенциала деятелей СМИ.

Выбрав курс «Адвокация», вы узнаете, как привлечь внимание людей, в руках которых сосредоточена власть, к проблемам и какие существуют инструменты организации взаимодействия народа с официальными лицами. Для получения доступа к курсу необходимо пройти регистрацию на сайте WEB-Академии НКО. Организация предоставляет доступ к записям видеоуроков, а также к аудиофайлам и всем необходимым практическим материалам. Проходить курс можно неограниченно по времени, и он тоже бесплатный.

Фильмы и сЕРИАЛЫ

Еще один способ занять себя на карантине — смотреть сериалы и фильмы. А сериалы и фильмы о журналистике помогут провести время не только приятно, но и с пользой.

В сериале «Утреннем шоу» Джея Карсона (Кинопоиск — 7,9) показана кропотливая работа телевизионных журналистов, их талант подстраиваться под любую ситуацию и оставлять все личные переживания дома, чтобы ровно в 6 утра приветствовать Америку с улыбкой на лице. На дуэт Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун стоит посмотреть.

Невероятная игра актеров и крутой сюжет фильма «В центре внимания» Томаса Маккати (Кинопоиск — 7,5) — помогут вам окунуться во все детали одного из самых громких дел, связанного с католической церковью, которая много лет покрывала некогда уважаемых людей и их бесчеловечные поступки. Фильм основан на реальных событиях. С какими ужасами столкнуться журналисты, по ниточкам распутывающие паутину векового преступления?

Фильм «Вся президентская рать» Алана Пакулы (Кинопоиск — 7,5) повествует о деятельности двух журналистов, расследовавших, пожалуй, самое громкое дело, в котором был замешан президент США. Оно вошло в историю как Уотергейтский скандал. В фильме показана кропотливая работа журналистов по сбору данных, опросу свидетелей и попытках их «разговорить». То, как одна статья в газете «Вашингтон пост» позволила провести процедуру импичмента, впечатляет.

Распределять свое время грамотно, особенно, когда оно в избытке, очень важно не только для того, чтобы держать себя в тонусе, но и чтобы ситуация на карантине казалась хоть чуточку «нормальной».