Обвинение запросило 25 лет колонии для политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы*

Гособвинение запросило для Владимира Кара-Мурзы* 25 лет колонии строгого режима, сообщила его адвокат. Такой срок просят назначить по совокупности трех обвинений.

Кара-Мурза* находится под арестом с прошлого апреля. Его обвиняют по ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России, предусматривает наказание в виде лишения свободы до десяти лет). В июле на Владимира Кара-Мурзу* завели дело по ст. 284.1 УК (деятельность «нежелательной организации», максимальное наказание — шесть лет лишения свободы), а в октябре — по ст. 275 УК (государственная измена, до 20 лет лишения свободы).

По данным RT, следствие считает, что Владимир Кара-Мурза* несколько раз оказывал организациям из стран НАТО помощь, направленную против безопасности России.

Сейчас Владимир Кара-Мурза* находится в СИЗО. Сам журналист не признает себя виновным и считает дело политически мотивированным.

* Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов