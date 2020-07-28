Обвиненного в фейках шеф-редактора REGNUM поддержали пикетами в Ярославле

В Ярославле на Советской площади прошли одиночные пикеты в поддержку шеф-редактора информационного агентства REGNUM Алексея Яковлева. Акция прошла без задержаний, сотрудники Росгвардии только переписали содержание плакатов.

Яковлева обвинили в распространении фейковой информации. Поводом стал пост в его Telegram-канале о ситуации с перепрофилированием больниц Ярославля в инфекционные отделения для приема пациентов с коронавирусом и об отказах медиков от работы.

Депутат Ярославской областной думы Александр Воробьев, который был среди участников пикета, считает, что власти сочли неугодным Telegram-канал Яковлева «Дядя Леша» и таким образом «пытаются журналисту закрыть рот».