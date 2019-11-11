Обвиненный в клевете журналист Шварев отказался возвращаться в Россию

Российский журналист Александр Шварев, обвиняемый в клевете и вымогательстве, намерен пока оставаться за границей и не собирается приезжать на суд по избранию ему меры пресечения.

Он заявил, что все будет зависеть от того, как будет складываться ситуация:

Я нахожусь в данный момент за пределами России. Садиться ни за что в СИЗО по сфабрикованному делу совершенно не входит в мои планы.

Он добавил что лечится от тяжелого заболевания.

Отвечая на вопрос агентства, намерен ли он просить убежища за рубежом, Шварев ответил, что пока не знает. По его словам, в настоящее время «все силы брошены на суд, так как для меня это стало полной неожиданностью».

Журналист сообщил, что не верит в объективное расследование его дела. Полиция ранее предъявила Швареву обвинение по статье «Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления», а также «Вымогательство, совершенное с целью получения имущества в особо крупном размере». Если первое обвинение предусматривает наказание в виде либо штрафа в размере до 5 млн рублей либо обязательных работ на срок до 480 часов, то второе предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Как следует из обвинения, Шварев, совместно с неким Алишером Абдуллаевым (также объявлен в международный розыск - ИФ) с июля по октябрь 2018 года разместил на нескольких сайтах заведомо ложную информацию о якобы причастности бизнесмена Алишера Усманова к совершению тяжких преступлений. Данные сведения, установили в полиции, не соответствуют действительности и являются заведомо ложными, порочат честь и достоинство, а также подрывают репутацию бизнесмена, причинив тем самым ему моральный вред.

Кроме того, с октября прошлого года, Шварев совместно с Абдуллаевым и другими пока неустановленными лицами, разместил на различных сайтах дискредитирующую информацию о казахстанском бизнесмене, председателе совета директоров холдинга Fincraft Resources Кенесе Ракишеве, а именно обвинив его в мошенничестве, связи с преступными группировками и т.д. На требование пресс-службы бизнесмена удалить ложную информацию, Шварев и Абдуллаев якобы потребовали передать им 50 тысяч долларов, что по курсу на тот момент времени составило 3 млн 310 тысяч рублей. В случае отказа журналист угрожал продолжить распространять ложные и дискредитирующие предпринимателя сведения.

Вместе с тем, адвокат Шварева Владимир Жеребенков считает обвинение надуманным, а уголовное преследование журналиста заказным.

По его словам, в настоящее время Шварев находится на лечении в Риге.

Тверской суд Москвы 11 ноября рассмотрит ходатайство о заочном аресте Шварева.