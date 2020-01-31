Обвиняемые по делу Голунова экс-полицейские не признали вину

Пятеро бывших полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств и других преступлениях, связанных с делом журналиста интернет-издания Meduza Ивана Голунова, не признают вину, сообщил ТАСС адвокат Голунова Сергей Бадамшин.

«Никто из них вины не признает», — сказал адвокат.

По словам члена ОНК Москвы Марины Литвинович, также задержанный по этому делу бывший полицейский Игорь Ляховец заявил, что следствие оказывает на него давление, добиваясь показаний на других обвиняемых.

«Игорь Ляховец - бывший заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО. Он сообщил, что был доставлен накануне в ИВС на Петровке из СК около 21:00, питание не получал. Находится в подавленном состоянии. Сообщил, что следствие оказывает на него давление: ему предлагают оговорить себя и сотрудников, чтобы остаться на домашнем аресте. Если этого не произойдет, следователи обещают ему меру пресечения в виде ареста в СИЗО», - сказала она.

Литвинович также сообщила, что двое бывших сотрудников полиции, которые проходят по делу Голунова, в нарушение закона содержались в одной камере с обвиняемыми в насильственных преступлениях, которые не служили в правоохранительных органах.

«Речь идет о Максиме Уметбаеве и Игоре Ляховце. Их в ИВС держали с людьми, обвиняемыми в насильственных преступлениях. Сокамерники бывших полицейских ранее к правоохранительным органам отношения не имели. Это является грубым нарушением закона о порядке содержания подозреваемых и обвиняемых», - подчеркнула Литвинович.

В пресс-службе Следственного комитета РФ ранее подтвердили ТАСС, что следователи предъявили обвинение бывшим сотрудникам отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Денису Коновалову, Акбару Сергалиеву, Роману Феофанову, Максиму Уметбаеву, а также бывшему начальнику этого отделения Игорю Ляховцу.

По версии следствия, сотрудники полиции незаконно приобрели наркотические средства и в июне 2019 года они подкинули их Голунову с целью незаконного его привлечения к уголовной ответственности. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в рамках данного уголовного дела был допрошен экс-начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров. По данным источника, он проходит по делу свидетелем.

В четверг Басманный суд будет рассматривать ходатайство об их аресте.