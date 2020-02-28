Объявлен конкурс на участие в программе «Школа культурной журналистики»

До 10 марта принимаются заявки от желающих принять участие в программе «Школа культурной журналистики». Она предназначена для начинающих журналистов от 20 до 30 лет и включает в себя направления «технологии в журналистике», «мастерство журналиста», «Информация. СМИ. Интернет» и др.

Конкурс проходит в 2 этапа: конкурс анкет и собеседование. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету и направить до 10 марта по адресу journalismatproarte@gmail.com

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Программа предназначена для начинающих журналистов от 20 до 30 лет, проживающих в Европейской части РФ, пишущих в прессе и делающих репортажи для интернет-ресурсов, телевидения и радио о современной культуре и культурных событиях.

Цель программы — содействие развитию российской культурной журналистики, повышению профессионального уровня журналистов, расширению контактов в профессиональной среде.

Специализации программы:

• арт-критика (изобразительное искусство)

• литературная критика

• кинокритика

• театральная критика

• музыкальная критика

• балет и современный танец

• архитектура

Программа построена как сочетание очной и заочной работы, теоретических и практических занятий: лекции и семинары, мастер-классы, индивидуальные консультации, ознакомительные встречи, работа с кураторами в режиме он-лайн, самостоятельные занятия.

Весенняя сессия программы пройдет в г. Пушкин (Санкт-Петербург) с 7 по 13 мая 2020 г., осенняя сессия состоится в конце октября 2020 г. в Москве.

Присутствие слушателей на всех этапах и занятиях программы, а также выполнение всех письменных заданий является обязательным условием. При невыполнении указанных условий участник отчисляется с курса.

Программа предполагает занятия по нескольким направлениям:

• основные направления и тенденции развития культуры 20 века (музыка, визуальные искусства, театр, балет и современный танец, кино, литература, архитектура)

• технологии в журналистике (радио и печатные издания

• мастерство журналиста

• информация. СМИ. Интернет

• самостоятельная работа (рецензии, медиа-проекты)

• практические занятия (просмотры, культпоходы)

Преподавателями и кураторами программы являются ведущие журналисты, культурологи и искусствоведы из Москвы и Санкт-Петербурга.

Занятия на курсах бесплатные.

Слушатели самостоятельно оплачивают проезд на весеннюю сессию в Пушкин и на осеннюю сессию в Москве.

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