Объявлен конкурс репортажной фотографии имени Александра Ефремова

Объявлено начало приёма работ на XX межрегиональный конкурс репортажной фотографии «Сибирьфотофест - Тобол, имени Александра Ефремова». Отправлять материалы можно до 30 июня.

Номинации конкурса:

— «Федеральный репортаж» серии фото: свободная тема. Фоторепортаж, фотоистория, сделанные в любой точке мира.

— «ЭКОмир: человек, гармония, природа»: свободная тема. Принимают работы, отражающие привлекательные и экологически позитивные места природы, места активного отдыха и человеческой деятельности в России и за рубежом.

— «Герой нашего времени»: — тема: «Человеческий подвиг — это не только геройский поступок, но и ежедневная работа на благо людей, преодоление недуга, спортивное достижение, творческий полет и т. п. Это очень широкая многогранная тема особенно в год борьбы с коронавирусной инфекцией».

— «Человек труда» и «Творческое наследие Петра Ершова» — для авторов из Тюменской области.

На каждую номинацию можно отправить не более трёх серий, в каждой не более 12 фотографий или трёх работ от одного участника. Материалы должны быть сделаны в период с 2019-2021 годов. Победители в номинациях получат дипломы, памятные медали «Союза фотографов Сибири», денежные или ценные призы.

Подробности об оформлении заявок и формате фотографий можно узнать по ссылке.