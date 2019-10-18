Объявлен шорт-лист премии «Профессия — журналист»

Теги: 
премия
Окт 18, 2019

Экспертный совет премии Открытой России «Профессия — журналист» из более 300 работ, представленных на конкурс, выбрал 35 финалистов в семи номинациях.

 

Расследование

•   Денис Коротков. Повар любит поострее. Почему с врагами и оппонентами Евгения Пригожина случаются несчастья. История нескольких провокаций. «Новая газета»

•   Юлия Лукьянова, Михаил Рубин, Мария Жолобова, Роман Баданин. ЗАО Партия. Расследование о том, как ЛДПР стала бизнесом для семьи и окружения Владимира Жириновского. «Проект»

•   Ирина Панкратова. Cерый кардинал Беглова: связи и бизнес самой влиятельной чиновницы Петербурга. The Bell

•   Иван Голунов. Кто владеет московскими кладбищами Как столичный ритуальный рынок заняли ставропольские бизнесмены — и при чем тут ФСБ. «Медуза» +30 изданий

•   Юлия Сугуева. «А тела оставьте себе». История восьми приятелей, которых сначала похитили в Дагестане, а затем расстреляли и сожгли в Чечне. «Медиазона»

 

Репортаж

•   Никита Сологуб, Елизавета Пестова. «Она не знала, что это значит — задержание в России». История Наaмы Иссахар, которая хотела вернуться в Израиль со стыковкой в Москве, а оказалась в СИЗО по делу о контрабанде. «Медиазона»

•   Ирина Кравцова. Женщина с зелёным аккордеоном. История учительницы музыки, которая умерла в одиночестве и 13 лет пролежала незамеченной в своей квартире. «Медуза»

•   Светлана Ломакина, Ксения Иванова. «Не помираем, не волнуйся». «Такие дела»

•   Константин Саломатин, Шура Буртин. Заводной мандарин. «Эксперт»

•   Илья Азар, Анна Артемьева. Родина и немного суши. Как выживает город японских выходцев с Курильских островов без русских денег. «Новая газета»

 

Интервью + портрет

•   Юлия Вишневецкая, Миша Яшнов. В поисках гения из советской психушки. «Медуза»

•   Михаил Рубин, Мария Жолобова, Роман Баданин. Портрет Алексея Громова, руководителя российской государственной пропаганды. «Проект» 

•   Анастасия Ясеницкая. «Был Владимир Владимирович, его зарезали и съели». Как живет сельский активист, оштрафованный за статус «Путин — ******* не сказочный, а реальный». «Медиазона» 

•   Алексей Пивоваров. Полное интервью Захара Прилепина. «Редакция»

•   Наталия Ростова. Валентин Юмашев: В девяностых администрация президента на журналистов не давила. «Расцвет российских СМИ. Эпоха Ельцина. 1992-1999»

 

Публицистика + аналитика

•   Андрей Заякин, Алексей Смагин. Судьи держат нас за болванку. Дата-отдел и волонтеры «Новой газеты» нашли 50 тысяч судебных решений, совпадающих почти дословно хотя бы с одним из других. О чем это говорит? «Новая газета»

•   Алексей Поликовский. Голоса Саур-Могилы. Война, прежде чем начаться, должна возникнуть в мозгу человека, наделенного властью. «Новая газета»

•   Михаил Шубин, Андрей Каганских. Маски, модуляторы и показания по WhatsApp: секретные свидетели в российских судах. «ОВД-инфо»

•   Глеб Морев. «Кто сказал “а”»: выезд Иосифа Бродского из СССР. Colta

•   Андрей Павличенков. Письма из мёртвой деревни. «Батенька, да вы трансформер»

 

Региональные медиа

•   Региональные короли госзаказа: кто зарабатывает больше всех на стройках, больницах и дорогах. «7×7»

•   Лариса Муравьева, Денис Бевз. Яр. Колпашевская трагедия. ТВ2.

•   Мария Иванова. Не подкопаешься: как одна контора подмяла под себя половину похоронного рынка в Челябинске. 74.ру

•   Тимофей Бутенко. Энергичные ребята: как московские бизнесмены «списывают» свои многомиллионные долги за электричество в регионах. Версия Саратов. 

•   Роман Романовский. Заплатить за дерьмо. rugrad.eu

 

Видеодокумент

•   Мария Погребняк, Анастасия Кулагина. Московский Чернобыль: Юго-Восточная хорда на ядерном могильнике. «МБХ-медиа»

•   Сергей Ерженков, Илья Жегулёв. «Зе! От Кривбасса до Донбасса». «Медуза»

•   Зося Родкевич. Выжившие. Спустя год после трагедии в Кемерово. «Ромб-медиа»

•   Юрий Дудь. Беслан. Помни. «ВДудь»

•   Алексей Пивоваров. Дело Хачатурян: почему это касается каждого. «Редакция»

 

Неформат

•   Елизавета Язневич. Если быть точным: открытые данные для принятия решений: рейтинги регионов, аналитика, каталог некоммерческих организаций.

•   Юлия Счастливцева, Дмитрий Шабельников, Линор Горалик. Истории без стереотипов. «Гласная»

•   Серафима Бутакова. Между Петербургом и Закавказьем: как живут дети мигрантов 90-х.«Бумага»

•   Анастасия Лотарева. Таким любить нельзя. Как жить и любить в ПНИ. «Такие дела»

•   Семен Шешенин. Остарбайтеры. «Батенька, да вы трансформер»

 

Церемония награждения и объявление лауреата специального приза премии Открытой России «Профессия — журналист» за 2019 год пройдет 16 ноября в столице Германии Берлине в дни конференции «Россия для граждан».

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