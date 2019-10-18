Объявлен шорт-лист премии «Профессия — журналист»

Экспертный совет премии Открытой России «Профессия — журналист» из более 300 работ, представленных на конкурс, выбрал 35 финалистов в семи номинациях.

Расследование

• Денис Коротков. Повар любит поострее. Почему с врагами и оппонентами Евгения Пригожина случаются несчастья. История нескольких провокаций. «Новая газета»

• Юлия Лукьянова, Михаил Рубин, Мария Жолобова, Роман Баданин. ЗАО Партия. Расследование о том, как ЛДПР стала бизнесом для семьи и окружения Владимира Жириновского. «Проект»

• Ирина Панкратова. Cерый кардинал Беглова: связи и бизнес самой влиятельной чиновницы Петербурга. The Bell

• Иван Голунов. Кто владеет московскими кладбищами Как столичный ритуальный рынок заняли ставропольские бизнесмены — и при чем тут ФСБ. «Медуза» +30 изданий

• Юлия Сугуева. «А тела оставьте себе». История восьми приятелей, которых сначала похитили в Дагестане, а затем расстреляли и сожгли в Чечне. «Медиазона»

Репортаж

• Никита Сологуб, Елизавета Пестова. «Она не знала, что это значит — задержание в России». История Наaмы Иссахар, которая хотела вернуться в Израиль со стыковкой в Москве, а оказалась в СИЗО по делу о контрабанде. «Медиазона»

• Ирина Кравцова. Женщина с зелёным аккордеоном. История учительницы музыки, которая умерла в одиночестве и 13 лет пролежала незамеченной в своей квартире. «Медуза»

• Светлана Ломакина, Ксения Иванова. «Не помираем, не волнуйся». «Такие дела»

• Константин Саломатин, Шура Буртин. Заводной мандарин. «Эксперт»

• Илья Азар, Анна Артемьева. Родина и немного суши. Как выживает город японских выходцев с Курильских островов без русских денег. «Новая газета»

Интервью + портрет

• Юлия Вишневецкая, Миша Яшнов. В поисках гения из советской психушки. «Медуза»

• Михаил Рубин, Мария Жолобова, Роман Баданин. Портрет Алексея Громова, руководителя российской государственной пропаганды. «Проект»

• Анастасия Ясеницкая. «Был Владимир Владимирович, его зарезали и съели». Как живет сельский активист, оштрафованный за статус «Путин — ******* не сказочный, а реальный». «Медиазона»

• Алексей Пивоваров. Полное интервью Захара Прилепина. «Редакция»

• Наталия Ростова. Валентин Юмашев: В девяностых администрация президента на журналистов не давила. «Расцвет российских СМИ. Эпоха Ельцина. 1992-1999»

Публицистика + аналитика

• Андрей Заякин, Алексей Смагин. Судьи держат нас за болванку. Дата-отдел и волонтеры «Новой газеты» нашли 50 тысяч судебных решений, совпадающих почти дословно хотя бы с одним из других. О чем это говорит? «Новая газета»

• Алексей Поликовский. Голоса Саур-Могилы. Война, прежде чем начаться, должна возникнуть в мозгу человека, наделенного властью. «Новая газета»

• Михаил Шубин, Андрей Каганских. Маски, модуляторы и показания по WhatsApp: секретные свидетели в российских судах. «ОВД-инфо»

• Глеб Морев. «Кто сказал “а”»: выезд Иосифа Бродского из СССР. Colta

• Андрей Павличенков. Письма из мёртвой деревни. «Батенька, да вы трансформер»

Региональные медиа

• Региональные короли госзаказа: кто зарабатывает больше всех на стройках, больницах и дорогах. «7×7»

• Лариса Муравьева, Денис Бевз. Яр. Колпашевская трагедия. ТВ2.

• Мария Иванова. Не подкопаешься: как одна контора подмяла под себя половину похоронного рынка в Челябинске. 74.ру

• Тимофей Бутенко. Энергичные ребята: как московские бизнесмены «списывают» свои многомиллионные долги за электричество в регионах. Версия Саратов.

• Роман Романовский. Заплатить за дерьмо. rugrad.eu

Видеодокумент

• Мария Погребняк, Анастасия Кулагина. Московский Чернобыль: Юго-Восточная хорда на ядерном могильнике. «МБХ-медиа»

• Сергей Ерженков, Илья Жегулёв. «Зе! От Кривбасса до Донбасса». «Медуза»

• Зося Родкевич. Выжившие. Спустя год после трагедии в Кемерово. «Ромб-медиа»

• Юрий Дудь. Беслан. Помни. «ВДудь»

• Алексей Пивоваров. Дело Хачатурян: почему это касается каждого. «Редакция»

Неформат

• Елизавета Язневич. Если быть точным: открытые данные для принятия решений: рейтинги регионов, аналитика, каталог некоммерческих организаций.

• Юлия Счастливцева, Дмитрий Шабельников, Линор Горалик. Истории без стереотипов. «Гласная»

• Серафима Бутакова. Между Петербургом и Закавказьем: как живут дети мигрантов 90-х.«Бумага»

• Анастасия Лотарева. Таким любить нельзя. Как жить и любить в ПНИ. «Такие дела»

• Семен Шешенин. Остарбайтеры. «Батенька, да вы трансформер»

Церемония награждения и объявление лауреата специального приза премии Открытой России «Профессия — журналист» за 2019 год пройдет 16 ноября в столице Германии Берлине в дни конференции «Россия для граждан».