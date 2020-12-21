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Конкурсы

Объявлен шорт-лист премии «профессия — журналист» за 2020 год

Дек 21, 2020

Экспертный совет премии Открытой России «Профессия — журналист» рассмотрел более 500 работ, представленных на конкурс, и составил короткий список, в который вошли 35 финалистов в семи номинациях: «Страна», «Расследование», «История / Репортаж», «Интервью / Портрет»,  «Видеодокумент», «Публицистика / Аналитика» и «Мультимедиа + подкасты». 

 

Страна 

  1. Алексей Романов. Большой репортаж из протестного Хабаровска / Город без Путина. Романов (YouTube-канал)

  2. Надежда Кондрашова, Илья Бархатов. Взрывная тишина: фильм 74.RU о трагедии в Магнитогорске, исламистах и молчании следствия. 74.ru. Челябинск онлайн.

  3. Тимофей Бутенко. Жертвы власти: откуда берутся миллионы рублей на строительство инфекционного центра в Саратове. «Версия Саратов».

  4. Виктор Мучник. Яма: дорога спецпереселенцев. ТВ-2

  5. Анастасия Сечина. Обвинительные клоны. Как в России действует презумпция виновности и почему политический мотив необязателен, чтобы отправить за решётку любого. «7×7», «Четвёртый сектор» и «Версия-Саратов».

 

Расследование

  1. Максим Литаврин, Давид Френкель, Егор Сковорода, Анастасия Бойко. Минск избитый. Как силовики калечили протестующих — исследование «Медиазоны». «Медиазона. Беларусь».

  2. Роман Анин. Кто устроил охоту на Навального. iStories.

  3. Олеся Шмагун. Как российские чиновники приватизировали старейшую международную организацию в Женеве. IStories.

  4. Екатерина Фомина, Дом на склоне. История детей, которых мать решила навсегда спрятать от мира. «Холод».

  5. Светлана Рейтер, Андрей Сошников, Темур Кигурадзе.Добрый человек без берегов: история первого убийства, заказанного в даркнете. Русская служба Би-би-си.

 

История / Репортаж

  1. Елена Костюченко. Это шторм. Прямой репортаж из «красной зоны» 52-й клинической больницы Москвы. «Новая газета».

  2. Олеся Герасименко. «Хочешь в царство небесное? Падай на колени, кайся!» Как жили дети в монастыре схиигумена Сергия. Русская служба Би-би-си.

  3. Катерина Гордеева. Пятилетняя девочка всю жизнь провела в частной клинике — и никогда ее не покидала. «Медуза».

  4. Мария Карпенко. «Девки, давайте голосовать все за Маринку, чтоб он не прошел». Как жители Повалихино выбрали главой поселения уборщицу вместо кандидата от «Единой России». «Холод».

  5. Ани Оганесян, Юлия Лукьянова. Победа любой ценой. Репортаж о том, как сотни военных заболели, репетируя парад на Красной площади. «Проект».

 

Интервью / Портрет 

  1. Александра  Владимирова. «Да, я был верный пес». Главный разоблачитель российской допинговой программы Григорий Родченков дал «Медузе» первое интервью на русском языке (с момента своего отъезда в США). «Медуза» 

  2. Илья Азар. Антифашист в рыцарских доспехах. История фигуранта «московского дела» Егора Лесных, который пытался помешать избиению людей. «Новая газета».

  3. Андрей Козенко «Новости происходили у меня на глазах». Интервью с Марией Певчих, самой таинственной сотрудницей Алексея Навального. Русская служба Би-би-си. 

  4. Катерина Гордеева. 25 лет без Листьева. «Ещёнепознер».

  5. Светлана Рейтер, Сергей Горяшко. «Между струйками»: жизнь и правила Алексея Венедиктова. Русская служба Би-би-си. 

 

Видеодокумент

  1. Ирина Шихман. Серия программ: Экологическая катастрофа на КамчаткеМятежный ХабаровскБьёт — значит бьёт. «А поговорить?».

  2. Алексей Пивоваров. Серия программ: Армяно-азербайджанская семья на фоне войны. Что делает нас жестокимиЧто стоит за делом Юрия Дмитриева? 25 лет освобождению заложников в БудённовскеКто убил звезду российского телевидения Влада Листьева? «Редакция».

  3. Юрий Дудь. Серия программ: Навальные – интервью после отравленияКамчатка – полуостров, про который забыли. «ВДудь».

  4. Тимур Олевский. Беларусь. Специальный ежедневный эфир с 10 по 17 августа 2020 года. «Настоящее время».

  5. Сергей Ерженков. Папа русский. Как Кремль приручал патриарха Кирилла гей-скандалами и секретами КГБ. «Дождь».

 

Публицистика / Аналитика

  1. Катя Аренина. Как в России судят предпринимателей.The Bell.

  2. Екатерина Мереминская. Как «Норникель» стал главным загрязнителем Арктики. VTimes.

  3. Александр Черных. Тесак и его команда. «Коммерсантъ».

  4. Илья Будрайтскис. Конец воображаемого Запада. Почему массовые протесты в США в связи с гибелью Джорджа Флойда так расстроили россиян? openDemocracy.

  5. Елена Лукьянова —  по совокупности текстов.

 

Мультимедиа + Подкасты

  1. Екатерина Малышева, Евгений Малышев. «Сеть». Исходники. Семь историй об антифашистах, получивших большие сроки за терроризм, ФСБ и пытках. «7Х7».

  2. Соня Гройсман. В эпицентре. Подкаст о том, как российские врачи сражаются с эпидемией коронавируса. «Проект». 

  3. Антон Уткин, Ната Покровская. Кто ты? Интерактивный проект. Студия независимого кино Lateral Summer, «Новая газета».

  4. Соня Савина, Глеб Лиманский, Полина Ужвак. Если ты уйдешь, я буду рада. Почему приемные дети всё чаще попадают в обратно в детдома. iStories. 

  5. Дмитрий Окрест, Алексей Юртаев. Изоляция. «Команда 29».

Победители конкурса и лауреат специального приза премии Открытой России «Профессия — журналист» за 2020 год будут объявлены в декабре 2020 года. Трансляция церемонии награждения пройдет онлайн.

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