Объявлен шорт-лист премии «профессия — журналист» за 2020 год

Экспертный совет премии Открытой России «Профессия — журналист» рассмотрел более 500 работ, представленных на конкурс, и составил короткий список, в который вошли 35 финалистов в семи номинациях: «Страна», «Расследование», «История / Репортаж», «Интервью / Портрет», «Видеодокумент», «Публицистика / Аналитика» и «Мультимедиа + подкасты».
Страна
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Алексей Романов. Большой репортаж из протестного Хабаровска / Город без Путина. Романов (YouTube-канал)
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Надежда Кондрашова, Илья Бархатов. Взрывная тишина: фильм 74.RU о трагедии в Магнитогорске, исламистах и молчании следствия. 74.ru. Челябинск онлайн.
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Тимофей Бутенко. Жертвы власти: откуда берутся миллионы рублей на строительство инфекционного центра в Саратове. «Версия Саратов».
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Виктор Мучник. Яма: дорога спецпереселенцев. ТВ-2
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Анастасия Сечина. Обвинительные клоны. Как в России действует презумпция виновности и почему политический мотив необязателен, чтобы отправить за решётку любого. «7×7», «Четвёртый сектор» и «Версия-Саратов».
Расследование
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Максим Литаврин, Давид Френкель, Егор Сковорода, Анастасия Бойко. Минск избитый. Как силовики калечили протестующих — исследование «Медиазоны». «Медиазона. Беларусь».
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Роман Анин. Кто устроил охоту на Навального. iStories.
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Олеся Шмагун. Как российские чиновники приватизировали старейшую международную организацию в Женеве. IStories.
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Екатерина Фомина, Дом на склоне. История детей, которых мать решила навсегда спрятать от мира. «Холод».
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Светлана Рейтер, Андрей Сошников, Темур Кигурадзе.Добрый человек без берегов: история первого убийства, заказанного в даркнете. Русская служба Би-би-си.
История / Репортаж
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Елена Костюченко. Это шторм. Прямой репортаж из «красной зоны» 52-й клинической больницы Москвы. «Новая газета».
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Олеся Герасименко. «Хочешь в царство небесное? Падай на колени, кайся!» Как жили дети в монастыре схиигумена Сергия. Русская служба Би-би-си.
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Катерина Гордеева. Пятилетняя девочка всю жизнь провела в частной клинике — и никогда ее не покидала. «Медуза».
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Мария Карпенко. «Девки, давайте голосовать все за Маринку, чтоб он не прошел». Как жители Повалихино выбрали главой поселения уборщицу вместо кандидата от «Единой России». «Холод».
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Ани Оганесян, Юлия Лукьянова. Победа любой ценой. Репортаж о том, как сотни военных заболели, репетируя парад на Красной площади. «Проект».
Интервью / Портрет
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Александра Владимирова. «Да, я был верный пес». Главный разоблачитель российской допинговой программы Григорий Родченков дал «Медузе» первое интервью на русском языке (с момента своего отъезда в США). «Медуза»
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Илья Азар. Антифашист в рыцарских доспехах. История фигуранта «московского дела» Егора Лесных, который пытался помешать избиению людей. «Новая газета».
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Андрей Козенко «Новости происходили у меня на глазах». Интервью с Марией Певчих, самой таинственной сотрудницей Алексея Навального. Русская служба Би-би-си.
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Катерина Гордеева. 25 лет без Листьева. «Ещёнепознер».
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Светлана Рейтер, Сергей Горяшко. «Между струйками»: жизнь и правила Алексея Венедиктова. Русская служба Би-би-си.
Видеодокумент
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Ирина Шихман. Серия программ: Экологическая катастрофа на Камчатке. Мятежный Хабаровск. Бьёт — значит бьёт. «А поговорить?».
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Алексей Пивоваров. Серия программ: Армяно-азербайджанская семья на фоне войны. Что делает нас жестокими? Что стоит за делом Юрия Дмитриева? 25 лет освобождению заложников в Будённовске. Кто убил звезду российского телевидения Влада Листьева? «Редакция».
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Юрий Дудь. Серия программ: Навальные – интервью после отравления. Камчатка – полуостров, про который забыли. «ВДудь».
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Тимур Олевский. Беларусь. Специальный ежедневный эфир с 10 по 17 августа 2020 года. «Настоящее время».
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Сергей Ерженков. Папа русский. Как Кремль приручал патриарха Кирилла гей-скандалами и секретами КГБ. «Дождь».
Публицистика / Аналитика
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Катя Аренина. Как в России судят предпринимателей.The Bell.
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Екатерина Мереминская. Как «Норникель» стал главным загрязнителем Арктики. VTimes.
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Александр Черных. Тесак и его команда. «Коммерсантъ».
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Илья Будрайтскис. Конец воображаемого Запада. Почему массовые протесты в США в связи с гибелью Джорджа Флойда так расстроили россиян? openDemocracy.
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Елена Лукьянова — по совокупности текстов.
Мультимедиа + Подкасты
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Екатерина Малышева, Евгений Малышев. «Сеть». Исходники. Семь историй об антифашистах, получивших большие сроки за терроризм, ФСБ и пытках. «7Х7».
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Соня Гройсман. В эпицентре. Подкаст о том, как российские врачи сражаются с эпидемией коронавируса. «Проект».
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Антон Уткин, Ната Покровская. Кто ты? Интерактивный проект. Студия независимого кино Lateral Summer, «Новая газета».
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Соня Савина, Глеб Лиманский, Полина Ужвак. Если ты уйдешь, я буду рада. Почему приемные дети всё чаще попадают в обратно в детдома. iStories.
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Дмитрий Окрест, Алексей Юртаев. Изоляция. «Команда 29».
Победители конкурса и лауреат специального приза премии Открытой России «Профессия — журналист» за 2020 год будут объявлены в декабре 2020 года. Трансляция церемонии награждения пройдет онлайн.