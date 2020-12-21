Объявлен шорт-лист премии «профессия — журналист» за 2020 год

Экспертный совет премии Открытой России «Профессия — журналист» рассмотрел более 500 работ, представленных на конкурс, и составил короткий список, в который вошли 35 финалистов в семи номинациях: «Страна», «Расследование», «История / Репортаж», «Интервью / Портрет», «Видеодокумент», «Публицистика / Аналитика» и «Мультимедиа + подкасты».

Страна

Расследование

История / Репортаж

Интервью / Портрет

Видеодокумент

Публицистика / Аналитика

Мультимедиа + Подкасты

Победители конкурса и лауреат специального приза премии Открытой России «Профессия — журналист» за 2020 год будут объявлены в декабре 2020 года. Трансляция церемонии награждения пройдет онлайн.