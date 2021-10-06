Объявлен Всероссийский конкурс СМИ «Вызов XXI век»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры России) и Международный пресс-клуб объявляют о проведении XVII Всероссийского конкурса публицистических работ молодых журналистов, пишущих на социально значимые темы, «Вызов XXI век».

На сайте Федерального оргкомитета Конкурса опубликовано Положение о Конкурсе и координаты региональных оргкомитетов.

Конкурс проходит среди молодых журналистов (до 25 лет) — работников СМИ, а также нештатных авторов, по опубликованным в печати и Интернете в ноябре 2020 — сентябре 2021 гг. материалам.

Номинации Конкурса:

1. «Вызов — политика и экономика».

2. «Вызов — портрет современника».

3. «Вызов — межнациональные и межконфессиональные отношения».

4. «Вызов — наука и технологии».

Для участия в Конкурсе представляются: интервью, репортажи, статьи, очерки, рецензии, комплексные материалы (лонгриды), опубликованные в печатных СМИ и на электронных ресурсах в Интернете.

Сроки подачи работ — до 15 октября 2021 г. Торжественная церемония награждения победителей состоится в ноябре 2021 г. в Москве

По решению федерального жюри 16 авторов работ — победителей Конкурса (по 4 в каждой номинации) приглашаются за счет организаторов на проводимый известными российскими журналистами и экспертами в области журналистики творческий семинар и торжественную церемонию подведения итогов, где получат призы и дипломы Минцифры.

Координаты Федерального оргкомитета Конкурса:

E-mail для приема работ: conkursvizov@pr-club.com

Тел. для справок: 8-915-449-04-48, 8-916-519-18-04,

Координатор Конкурса — Полодийчук Наталья Валерьевна.