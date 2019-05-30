Объявлен Всероссийский конкурс журналистских работ «В фокусе – детство»

Фонд поддержки детей в партнерстве с Союзом журналистов России и Детским творческим объединением ЮНПРЕСС, при информационной поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, проводит юбилейный X Всероссийский конкурс журналистских работ «В фокусе – детство».

Целью проведения Конкурса является привлечение внимания общества к решению проблем детского неблагополучия.

Номинации

В конкурсе «В фокусе – детство» три основных и четыре специальных номинации.

• В номинации «Планета «Семья» принимаются материалы, посвященные семейному устройству детей-сирот, успешному опыту приемных семей, лучшим практикам поддержки семьи и детства, профилактике семейного и детского неблагополучия, социального сиротства.

• В номинации «Дорогой безграничных возможностей» оцениваются материалы об успешной социальной адаптации детей с особенностями развития и здоровья, а также помощи семьям, воспитывающим таких детей.

• В номинации «Работа над ошибками» участвуют материалы об интеграции в общество «трудных» детей и подростков, несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом.

• В специальных номинациях принимаются материалы, посвященные ответственному родительству, работе Общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122, мероприятиям Всероссийского конкурса «Семья года», а также материалы про активную роль детей в принятии решений, затрагивающих интересы ребенка и интересы семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

О конкурсе

В состав оргкомитета конкурса вошли члены Союза журналистов и представители федеральных СМИ, представители Государственной Думы, Совета Федерации, Общественной палаты Российской Федерации, министерств и ведомств, представители федеральных СМИ, общественные деятели и эксперты в области защиты детства.

Конкурс проходит в два этапа: региональный и федеральный. Принимать и оценивать материалы, размещенные в региональных и муниципальных СМИ, а также определять лучшие материалы и направлять их на федеральный этап конкурса будут региональные комитеты. В федеральном туре принимают участие материалы, размещенные в федеральных СМИ и победители регионального тура.

Со списком региональных оргкомитетов, которые уже начали прием заявок от журналистов региональных и муниципальных СМИ, можно ознакомиться по ссылке.

В некоторых субъектах Российской Федерации формирование региональных оргкомитетов продолжается. Их контакты в ближайшее время так же можно будет найти на сайте Фонда. Журналисты федеральных газет, журналов, теле-, радиокомпаний и информагентств могут направлять свои заявки и материалы на электронную почту конкурса kcj_fond@mail.ru.

Журналисты региональных и муниципальных СМИ — по контактам региональных оргкомитетов.

Сроки и условия

В ходе конкурса оцениваются печатные и Интернет-публикации, аудио- и видеосюжеты (далее – материалы) по тематике конкурса, созданные журналистами и размещенные в средствах массовой информации в период с 1 октября 2018 г. по 1 октября 2019 г. К участию в конкурсе также принимаются материалы, созданные студентами факультетов журналистики ВУЗов и юными журналистами зарегистрированных СМИ — печатных изданий, Интернет-СМИ, теле- и радиокомпаний в возрасте 13 – 17 лет.

Материалы, успешно прошедшие первый отборочный тур, примут участие в федеральном этапе Всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе — детство». Победителей на данном этапе будет отбирать компетентное жюри, в состав которого войдут представители журналистского и экспертного сообщества. Жюри приступит к оценке работ в ноябре.

По каким критериям жюри оценивает материалы, каких ошибок не следует допускать, рассказывая о «трудных» детях, как избежать штампов в работах о детях-сиротах и приемных семьях — ответы на эти и другие вопросы журналисты могут получить, посмотрев запись вебинара, который провели организаторы конкурса «В фокусе — детство». Видеозапись вебинара доступна по ссылке.

Контакты

Более подробно о X Всероссийском конкурсе журналистских работ «В фокусе — детство» можно узнать из Положения о конкурсе. Заявка на участие в конкурсе и требования к оформлению пакета документов являются приложениями к Положению о конкурсе. По всем вопросам, касающимся участия в конкурсе, можно обращаться в Департамент коммуникаций Фонда по телефону +7 (495) 606-71-02 или по адресу: kcj_fond@mail.ru.

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