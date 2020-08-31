Объявлены лауреаты премии «Медиа-менеджер России — 2020»

В Москве состоялась церемония вручения юбилейной национальной премии «Медиа-Менеджер России — 2020».

Награду вручали лауреатам, одержавшим победу в 11 номинациях: «Печатные Медиа», «Электронные Медиа», «Медиахолдинги», «Реклама и маркетинговые коммуникации», «Out of home media», «Связи с общественностью», «Устойчивое развитие и социальная ответственность медиабизнеса», «За вклад в развитие отрасли», «За выдающийся вклад в продвижении русскоязычного СМИ за пределами России», «Самый стильный медиа-менеджер», а также «Гран-При».

Премия Гран-при в этом году досталась сразу двум персонам, обладателями награды стали:

— Минасбекян Рафаел, генеральный директор Группы компаний ГПМ КИТ в составе Холдинга «Газпром-медиа»;

— Слащева Юлиана, председатель правления киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор киностудии имени М. Горького.

В основных номинациях более 40 наград нашли своих обладателей.

В номинации «Печатные Медиа» награду получили:

— Крылова Екатерина, управляющий директор проекта Esquire, » За трансформацию бизнес-модели проекта Esquire, создание мультимедийной бренд-платформы, привлечение новой аудитории и внедрение новых каналов монетизации»

— Лавицкий Владимир, директор «Издательского синдиката» «Коммерсантъ», «За развитие продуктов «Издательского Синдиката»;

— Мишункина Марина, первый заместитель генерального директора «Аргументы и факты», «За эффективную реструктуризацию системы продаж издательского дома и рост совокупной рекламной выручки»;

— Дорожкин Эдуард, главный редактор газет «На Рублевке life» и «На Новой Риге life», ИД «Нестор», «За лидерство изданий в сегменте Рублево-Успенского и Новорижского шоссе».

В номинации «Электронные Медиа» категории «Телевидение» лауреатами стали:

— Радько Наталья, генеральный директор телеканала «Ю», «За успешный рост основных эфирных и диджитальных показателей канала и успешное обновление его контентной стратегии»;

— Рыбаков Максим, заместитель генерального директора по производству «СТС Медиа», «За развитие производственных процессов, рост доли телесмотрения, запуск нового контента»

— Черных Олег, генеральный директор «Ленинградская областная телекомпания», «За внедрение нового бренда «ЛенТВ24»;

— Столярский Роман, генеральный директор «ТПО Ред Медиа», «За достижения в сегменте тематического телевидения».

В номинации «Электронные Медиа» категории «Радио» получили награду:

— Горбунов Андрей, главный редактор радио «Комсомольская правда», «За рекордный рост интернет аудитории проекта радио по всему миру и стремительный рост прослушивания подкастов»;

— Анненков Михаил, директор сети радиостанций RNTI media group, «За разработку и внедрение уникальной системы продаж рекламы Sales Gear».

В категории «Информационные агентства» победитель один и им стал Горностаев Дмитрий, заместитель главного редактора МИА «Россия Сегодня», «За самую оперативную ленту новостей на 6 языках».

В номинации «Электронные Медиа» категории «Онлайн-медиа» лауреатами стали

— Задунайская Оксана, заместитель главного редактора ФГБУ «Редакция «Российской газеты», «За успешное управление и развитие новых форматов, а также выведение ресурса RG.ru в ТОП российских интернет-СМИ»;

— Халаимов Денис, заместитель генерального директора по развитию цифрового направления и новым медиа «Аргументы и Факты», «За перезапуск сайта aif.ru с новыми технологическими решениями и внедрение новых гибридных главных страниц региональных сайтов».

В номинации «Медиахолдинги» победу одержали:

— Веснина Наталья, генеральный директор Independent Media, «За трансформацию бизнеса, переход на мультимедийную бизнес - модель, технологическое развитие диджитальных площадок и сервисов холдинга, поиск и развитие новых каналов монетизации»;

— Новикова Анна, заместитель генерального директора по закупочной деятельности, «За создание системы корпоративного управления, развитие контрактной и юридической службы и разработку эффективной стратегии работы системы закупок, обеспечивающей успешное управление организацией и оптимизацию бюджета».

В специальной номинации партнер компании «Металлоинвест» наградил Анжелику Сулхаеву, директора объединенной службы рекламы ИД «Комсомольская правда», «За рекордный прирост рекламных доходов Холдинга»; от генерального партнера премии «Мегафон» наградили Дарью Пенчилову, заместителя главного редактора ФГУП «Информационное телеграфное агентство России» (ИТАР-ТАСС), «За перезапуск цифровых продуктов ТАСС и вывод новых направлений»; а также АКАР вручил награду Алине Ефимовой, заместителю генерального директора по продажам сейлз-хаус «Газпром-медиа», «За успешное внедрение инновационной экосистемы продуктов сейлз-хауса»

С полным списком лауреатов XX Юбилейной Национальной премии «Медиа-Менеджер России - 2020» можно ознакомиться на странице.

О Премии:

Национальная Премия «Медиа-Менеджер России» вручается с 2001 года и учреждена в целях пропаганды наиболее значимых событий и явлений в медиабизнесе, обусловленных профессионализмом и мастерством в менеджменте.

Цель Премии – отметить на конкретных примерах наиболее интересные достижения в управлении медиабизнесом, привлечь внимание к ключевым процессам отрасли, к ее специфике и структуре, представить лучших медиаменеджеров текущего года. Гости и номинанты премии — руководители московских и региональных радиостанций, издательских домов, рекламных и PR-агентств, топ-менеджмент крупнейших московских компаний, представители артистического и телевизионного бомонда.