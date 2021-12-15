Объявлены победители премии «Профессия — журналист»

Жюри премии «Профессия — журналист» назвало имена лауреатов 2021 года.

Катерина Гордеева стала лауреатом премии «Профессия — журналист» 2021 года — она победила в номинации «Интервью/Портрет» со своим ютьюб-шоу «Скажи Гордеевой».

В номинации «История/Репортаж» победителями стали журналисты «Новой газеты» Елена Костюченко и Юрий Козырев за статью «Интернат», рассказывающую о жизни в российских психоневрологических заведениях.

Лучшим документальным фильмом был признан «Как убили Анну», снятый коллективом авторов «Новой газеты» к 15-й годовщине гибели журналистки Анны Политковской. Лучшим видеосюжетом стал репортаж журналистки «Дождя» Марии Борзуновой «Страна в изгнании» о белорусских протестах.

Лучшим расследованием жюри премии назвало материал Екатерины Арениной и «Важных историй» «Надо будет, и тебя убьем» — о сотрудниках ФСИН, продвигающихся по карьерной службе несмотря на обвинения в пытках заключенных.

В номинации «Мультимедиа+Подкаст» победил проект «Камера № 18» о следственном изоляторе на улице Окрестина в Минске.

В номинации «Страна» победил сюжет «Мельница» томского канала ТВ2 об экспедиции к местам ссылки старообрядцев в тайге.

Специальный приз жюри 2021 года был присужден всем российским журналистам, которых объявили «иностранными агентами». Сейчас в реестре Минюста таких 37 человек.

«Статус „иностранного агента“, примененный к физическим лицам и сопряженный с поражением в гражданских правах, мы рассматриваем как форму политического преследования, связанного с профессиональной журналисткой деятельностью, и выражаем таким образом солидарность с коллегами, отдавая дань их мужеству в отстаивании принципов независимой журналистики», — говорится в фейсбуке премии.

Премия «Профессия — журналист» учреждена Михаилом Ходорковским и «Открытой Россией» в 2016 году и вручается за публикации о России на русском языке в российских и зарубежных СМИ.

Источник: Медуза (издание внесено в реестр СМИ-иноагентов)

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