Объявлен топ-100 коммуникационных компаний России

23 июня 2022 года стали известны итоги X юбилейного Национального рейтинга коммуникационных компаний НР2К — 2022. Победителями рейтинга стали компании «Михайлов и партнеры», АГТ / AGT, Orta Communications Group, КРОС и Twiga PR

X рейтинг НР2К определил топ-100 федеральных и региональных коммуникационных компаний России, представляющих индустрии связей с общественностью, диджитал, маркетинговых коммуникаций, исследований и аналитики, событийных коммуникаций. Во главе рейтинга «Михайлов и партнеры», АГТ / AGT, Orta Communications Group, КРОС и Twiga PR.

«Впервые за три года нам удалось провести мероприятие в офлайн-формате, многие участники рейтинга рады возможностям личного общения. И тот факт, что рейтинг формируется уже десять лет, свидетельствует о зрелости коммуникационной отрасли России», — отметил президент Российской академии общественных связей, сопредседатель Наблюдательного совета рейтинга Виталий Расницын.

Национальный рейтинг коммуникационных компаний проводится ежегодно с 2013 года. В рейтинге принимают участие компании коммуникационной отрасли страны. При составлении рейтинга учитываются объемы бизнеса, профессиональный опыт и медиаактивность.

Сопредседатель Наблюдательного совета НР2К Вячеслав Лащевский сообщил, что «по итогам 2021 года рынок коммуникаций в России впервые превысил 1,6 трлн рублей. В условиях глобальных вызовов перед отраслью стоят важнейшие задачи. При этом коммуникационные компании являются ключевым элементом диалога между государством и обществом, между государством и бизнесом».

Основные задачи Национального рейтинга коммуникационных компаний — повысить открытость и прозрачность рынка коммуникационных услуг, способствовать укреплению доверия между участниками рынка.

Генеральный директор оператора НР2К — коммуникационной группы «Византия» Игорь Райхман отметил, что «начиная с этого года, мы проводим прямую сверку финансовых результатов работы компаний-участников с данными ФНС России. И если в начале нашей работы 10 лет назад, это могло кого-то оттолкнуть, то сейчас мы фиксируем только рост количества участников, что свидетельствует о стремлении рынка коммуникаций к максимальной открытости».

Аудиторско-консалтинговая группа Юникон выполнила цикл согласованных процедур, необходимых для проверки результатов рейтинга на соответствие методологии НР2К.

«От лица нашей компании поздравляю участников российского рынка коммуникационных услуг с выходом юбилейного, десятого рейтинга НР2К, – прокомментировал партнер Юникона Николай Симаков. — Юникон выступает консультантом рейтинга с 2015 года, и мы очень рады способствовать росту открытости участников и прозрачности рынка. В этом году рейтинг превратился в топ-100 — приятно констатировать, что он стал своеобразным барометром отрасли коммуникаций, значимым событием для компаний этого сектора».

Национальный рейтинг коммуникационных компаний НР2К — 2022:

МИХАЙЛОВ И ПАРТНЕРЫ

АГТ / AGT

Orta Communications Group

КРОС

TWIGA PR

emg

Р.И.М. — ИНТЕРИУМ

SPN Communications

PRO-VISION Communications

iMARS Communications

С полным списком победителей вы можете ознакомиться на сайте https://adindex.ru/news/releases/2022/06/27/305091.phtml