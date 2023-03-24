Объявляется Конкурс по поддержке периодических печатных изданий

С 24 марта по 24 апреля 2023 года ООГО «Российский фонд культуры» осуществляет прием заявок от юридических лиц, для участия в Конкурсе по поддержке специализированных периодических печатных изданий в сфере культуры и искусства.

В Конкурсе вправе принять участие российские юридические лица, осуществляющие в качестве учредителя, редакции или издательства разработку и выпуск СМИ в сфере культуры на территории Российской Федерации.

Сроки реализации проектов выпуска периодических печатных изданий с 1 июня по 1 декабря 2023 года. Предельная сумма гранта на проект – 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей.

Подача заявки на участие:

Заявки на Конкурс и прилагаемые к ней документы и материалы представляются на русском языке в адрес, срок и в порядке, указанном в Положении о проведении Конкурса. Предоставленные материалы на конкурсный отбор не возвращаются, рецензии не предоставляются.

Заявки подаются через электронную площадку конкурсов ООГО «Российского фонда культуры», доступную по адресу: https://konkurs.rcfoundation.ru до 24 апреля 2023 года, до 18:00 по мск.времени.

Результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте Российского фонда культуры (в разделе «Проекты») по адресу: https://konkurs.rcfoundation.ru/