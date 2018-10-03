Октябрьский номер ЖУРНАЛИСТА уже на сайте

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Главная тема октябрьского номера — эффективная организация работы редакции. Что скрывает конвергенция? Почему планирование — наше почти всё? Как грамотно выстроить взаимодействие между сотрудниками редакции? И как их построить? Мы решили копнуть поглубже и пошире в поисках не обязательно единственной, но абсолютно верной стратегии, разбавив крутые кейсы и кейсики концентрированной и отполированной теорией.

Метод проб и ошибок. Валентина Пермякова, главный редактор газеты «Городские вести» и проектов «Ревда-инфо» в мельчайших подробностях рассказывает о трансформации своей редакции и ежедневной работе в офлайне и онлайне. Лайфаки прилагаются.

Кроссмедийное планирование, или Выращивание истории на нескольких медиаплатформах. Чем оно полезно, что такое «алмаз новостей» и почему будущее за редактором-коллекционером, доходчиво объясняет мультимедийный продюсер, создатель «Силамедиа» Оксана Силантьева.

Пир духа или тоска зеленая? Какой должна быть редакционная планерка в эпоху вечного цейтнота и высоких технологий? Структурированная информация к глубокому размышлению.

Считать, чтобы читали. «Как статистика сайта меняет жизнь редактора» — методическое пособие для сотрудников новостного издания, таблоида и интернет-журнала от Сергея Якупова.

Значит, это кому-нибудь нужно? По многочисленным просьбам подписчиков, мы составили чек-лист проверки эффективности работы редакции. С нетерпением ждем фидбэк.

Удаленные профи. Татьяна Иванова, главный редактор газеты «Экономика и жизнь», размышляет о том, как поддерживать трудовую дисциплину на дому, и почему диплом журфака не всегда полезен.

Позвольте вам выйти вон. Ради чего и почему журналисты лишаются работы в 2018 году? Истина скрыта в бесконечно далеком опыте мировых СМИ и жестоких (но логичных) рассуждениях российских медиаменеджеров.

Сержанту добавили перцу. Лучшие цифровые медиапроекты уходящего года по версии WAN-IFRA, или что общего у Наполеона, «Битлз» и трансгендеров. Удивляемся, восторгаемся, мотаем на ус.

«Мне хочется создать айфон в мире медиа». Сидит ли Владимир Путин в ВК? Что соцсеть делает для обеспечения безопасности своих пользователей? Зачем нужна мультиканальность? Как СМИ выживать в эпоху социальных сетей? Отвечает Арсений Ашомко, директор по развитию медиапродуктов «ВКонтакте».

Гляди-ка ты. Разбираемся, как работать с недавно появившимися IGTV и Facebook Watch, чем могут быть полезны журналистам Instagram Stories и почему, несмотря на обилие конкурентов, YouTube все еще остается одним из самых востребованных видеохостингов.

«Надо работать, а не ждать у моря погоды». В преддверии столетия газеты «Экономики и жизнь» мы встретились с председателем совета директоров ИД «Экономическая газета» Юрием Якутиным, чтобы узнать, как живется одному и флагманов деловой прессы страны в эпоху бума цифровых технологий. Спойлер: тяжело, но настроение оптимистическое.

Планета 6-й этаж. Борис Минаев и Надежда Ажгихина листают фотоальбом и ностальгируют о старой «Комсомолке» — «школе свободной журналистике в несвободной стране».

Мы умирали каждый день, чтобы выжить. Курс молодого экстремального журналиста «Бастион» глазами фоторепортера Наталии Макаровой. Страшно, интересно.

Кроме этого — мониторинг беззакония от Фонда защиты гласности, советы по газетному дизайну от Сергея Мешавкина, ликбез по русскому языку от Марии Прянишниковой, фельетон в стихах от Фрола Лаврентьева, суровый (но справедливый) разбор текста молодого журналиста и многое другое!