Октябрьский номер ЖУРНАЛИСТА уже на сайте

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Тема октябрьского номера — аналитика аудитории. Читателя надо знать в лицо. Изучайте свою аудиторию! А то хуже будет.

• Скупой платит дважды! Для особо бережливых Всеволод Пуля объясняет: не знать своих читателей — смертельно дорого

• Оказывается, аудиторию можно анализировать по «методу персонажей». Об этом — Оксана Силантьева

• Почему лидеры российского рынка медиаисследований шифруются как спецслужбы? Рассказывает двойной агент Елена Манина

• А еще шляпу надел! Метрики для гуманитариев

• Любимица публики (о чем говорят показатели ее сайта Ревда-инфо.ру) Валентина Пермякова «не бежит и не орет», но рекламу продает успешно

А также:

• Пионер Муратов и повар Пригожин. «Новая» — первое и пока единственное российское издание, в котором появился отдел дата-журналистики

• Почему в сельской глубинке газеты не доходят до читателя в срок? Почтальоны кивают на собак, а собаки — на почтальонов

• За минуту до сдачи номера редактор делает ход, который приносит ему всенародную славу

И еще:

• Наш друг, а по совместительству живая легенда российской журналистики Валерий Выжутович признается, что иногда приписывал своим собеседникам в интервью то, чего они не говорили, но вполне могли сказать

И как обычно:

• Очередные случаи предумышленного убийства свободы слова

• По дизайну - Мешавкиным!

• Почему сатирические песни Александра Галича обрели новый смысл

• Пещера ужасов для молодого журналиста. Разбор журналистского текста от Инны Тимченко.