Октябрьский номер ЖУРНАЛИСТА уже на сайте

Теги: 
цифровой номер
Окт 2, 2019

Свежий номер ушел в типографию, но цифровая версия уже доступна на нашем сайте.

Чтобы получить доступ к цифровой версии журнала, вы можете:

•   приобрести цифровой номер

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Тема октябрьского номера — аналитика аудитории. Читателя надо знать в лицо. Изучайте свою аудиторию! А то хуже будет.

 

•   Скупой платит дважды! Для особо бережливых Всеволод Пуля объясняет: не знать своих читателей — смертельно дорого

•   Оказывается, аудиторию можно анализировать по «методу персонажей». Об этом — Оксана Силантьева

•   Почему лидеры российского рынка медиаисследований шифруются как спецслужбы? Рассказывает двойной агент Елена Манина

•   А еще шляпу надел! Метрики для гуманитариев

•   Любимица публики (о чем говорят показатели ее сайта Ревда-инфо.ру) Валентина Пермякова «не бежит и не орет», но рекламу продает успешно

 

А также:

•   Пионер Муратов и повар Пригожин. «Новая» — первое и пока единственное российское издание, в котором появился отдел дата-журналистики

•   Почему в сельской глубинке газеты не доходят до читателя в срок? Почтальоны кивают на собак, а собаки — на почтальонов

•   За минуту до сдачи номера редактор делает ход, который приносит ему всенародную славу

 

И еще:

•   Наш друг, а по совместительству живая легенда российской журналистики Валерий Выжутович признается, что иногда приписывал своим собеседникам в интервью то, чего они не говорили, но вполне могли сказать

 

И как обычно:

•   Очередные случаи предумышленного убийства свободы слова

•   По дизайну - Мешавкиным!

•   Почему сатирические песни Александра Галича обрели новый смысл

•   Пещера ужасов для молодого журналиста. Разбор журналистского текста от Инны Тимченко. 

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