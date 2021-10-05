Октябрьский номер ЖУРНАЛИСТА уже на сайте

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Пресса на жутком фоне пандемии COVID-19 — главная тема октябрьского номера ЖУРНАЛИСТА.

• Одновременно с триумфальным шествием коронавируса по земному шару информационное пространство, прежде всего интернет, начали заполнять фейки и самого разного рода дезинформация. Появился даже термин «дезинфодемия», или «инфодемия», ее Всемирная организация здравоохранения назвала «второй болезнью, которой подверглось человечество», а генеральный секретарь ООН Антонио Гутьерреш охарактеризовал как «злого врага, набирающего силу и захлестывающего мир». Новый термин призван был обозначить ситуацию, в которой аудитория оказалась полностью дезориентирована, будучи не в силах разобраться в потоках информации, прежде всего в социальных сетях, где полезные сведения ежедневно и ежечасно соседствовали с предрассудками и «страшилками». Об этом мировом памороке и способах избавиться от него — статья «Прививка от инфодемии».

• О том, как Facebook, YouTube, TikTok распространяют фейки о пандемии и сами же с ними борются, — в материале «Вирусный контент».

• О неравной, на его взгляд, битве коронавируса и СМИ говорит известный медиаэксперт Сергей Якупов. Он считает, что пандемия — лучшее время для экспериментов, но российская пресса освещает эту тему однообразно и скучно. А еще высказывает парадоксальную мысль: главная проблема российских СМИ — в том, что их делают журналисты.

• В подборке «Большая встряска» редакторы и сотрудники центральных и региональных изданий отвечают на вопрос, как пандемия изменила их работу.

• А в материале «Всадники пандемии» слово предоставляется студентам журфака.

• Завершает главную тему номера статья «Чтобы кризис не пропал зря». На основе анализа рынка американских локальных газет FTI Consulting определила, что нужно делать издателям, чтобы не только выйти из кризиса, вызванного пандемией COVID-19, но и увеличить свои доходы.

• «Умру без газеты»: под таким общим девизом редакторы представляют свои издания. География этих медиа исключительно широка: от Норвегии до Сахалина и от индийского штата Раджастан до села Одесское Омской области.

• Рассказывает о своем издании (по случаю его 30-летия) и Геннадий Мальцев, хотя «Чудеса и приключения» — не газета, а журнал.

• Занятие в школе фельетона посвящено глубокому анализу одностиший Владимира Вишневского. А известный фотограф Юрий Феклистов вспоминает о своей дружбе с Сезарией Эворой.

• В Москве прошли Деловой форум «Качественная пресса и перспективы ее развития» и конференция «Цифровая трансформация региональных медиа». Из наших публикаций вы узнаете о них практически все:

— «Хочешь жить — умей меняться» — общий план и наиболее яркие выступления участников;

— «Пущать и не тащить» — награждение участников конкурса «Золотой фонд прессы 2.0»;

— «По гамбургскому счету» — итоги конкурса газетного дизайна.

В общем, если на носу у вас очки, а в душе — золотая осень, и вы уже посетили выставку гигантских тыкв и Аптекарском огороде, самое время почитать ЖУРНАЛИСТ.