Свежий номер ЖУРНАЛИСТА уже на сайте

Свежий номер ушел в типографию, но цифровая версия уже доступна на нашем сайте.

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Надеемся, что вы найдете много полезной информации, а опыт коллег вдохновит на новые идеи.

Главная тема номера — Берегите себя. Работа как антидепрессант.

В это непростое время редактору, издателю, продюсеру вдвойне важно учиться справляться со стрессом. Через стрессовую ситуацию нужно еще провести и свою команду — эффективность и продуктивность ее работы напрямую зависит от эмоционального фона в коллективе.

• Как сделать это грамотно и с минимальными издержками, рассказывают Оксана Силантьева, мультимедийный продюсер sila.media и психолог Ольга Кравцова.

• Светлана Лебедева, медиаконсультант, эксперт по монетизации рассказала, как готовить спецпроекты, чтобы привлечь и удержать клиентов.

• Для многих издателей качественное распространение — это недостижимая мечта и одновременно зона большого напряжения. Это несвоевременная доставка Почтой России, постоянная борьба с дебиторкой от киосковых сетей и много других «прелестей». Опытом работы собственной службы подписки и доставки газеты «Березниковский рабочий» поделился директор медиахолдинга Федор Парамонов.

• Светлана Кузеванова, медиаюрист, пытается разобраться в понятии «дискредитация» и разъясняет, чего не стоит писать о действиях российской армии и российской власти.

Еще одна консультация юриста — как отличить рекламу от информации в газете.

• В рубрике МЕДИА вы ознакомитесь с новыми трендами в веб-дизайне, совершите шоп-тур в мир шрифтов, узнаете, как выбрать правильный цвет для вашего бренда и как составить портрет целевой аудитории.

Узнаете, чем привлекает и как удерживает подписчиков крупнейшая англоязычная газета Индии;

Как Le Monde вознамерилась в ближайшие годы взять планку в миллион подписчиков;

А The Guardian использует искусственный интеллект для работы с цитатами.

• Рубрику РЫНОК представляют две региональные газеты — «Хакасия» и «Стальная искра» (Челябинская область).

О том, что такое таргет и как он изменился за последние полгода, рассказывает Александра Осипова.

• В рубрике ПРОФЕССИЯ журналист Павел Гутионтов и фотограф Юрий Феклистов делятся своими воспоминаниями о Михаиле Горбачеве, а драматург Андрей Красильников — о Георгии Зубкове.

• Доцент факультета журналистики МГУ Галина Лазутина рассказывает о новом учебнике по профессиональной этике.

• И традиционно — советы Сергея Мешавкина и разбор текста от Инны Тимченко.

• Итоги нашего фотоконкурса «Посмотри на свой город».

Будем признательны, если и вы расскажете о своем опыте, напишите каких тем не хватает для обсуждения, о чем бы хотели прочитать в журнале.

Если не подписаны на журнал — это можно сделать сейчас, пришлите реквизиты на почту info@jrnlst.ru или оформите подписку на сайте: https://jrnlst.ru/shop

Стоимость редакционной подписки (октябрь, декабрь):

— принт с доставкой — 1900 руб., один номер — 890 руб.

— цифровая версия — 1800 руб., один номер — 760 руб.

Но если вы хотите не только читать журнал, а постоянно быть в курсе событий приглашаем вас в Клуб Журналиста.

Клуб это:

• Сообщество профессиональных и начинающих журналистов, всех, кто работает в медиа, занимается медиаобразованием;

• Подписка на бумажную версию журнала;

• Доступ к цифровой версии журнала;

• Доступ к эксклюзивному контенту, мероприятиям, скидкам и подаркам от партнеров;

• Реальные клубные и тематические встречи;

• Участие в мероприятиях Медиагруппы «Журналист» (два раза в месяц мы проводим вебинары, с темами можно ознакомиться на сайте https://jrnlst.ru/webinars);

• Участие в мероприятиях, деловых и образовательных поездках от партнеров со скидкой в 10 % или 15 %;

• Доступ к закрытым статьям, переводным материалам, записям вебинаров и семинаров;

• Юридические консультации.

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Вопросы можно задать по тел. 8 (499) 152-34-73