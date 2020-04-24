Один из покупателей «Ведомостей» заявил о желании выйти из сделки

Основатель инвесткомпании Arbat Capital Алексей Голубович, один из покупателей издателя газеты «Ведомости», предупредил нынешних владельцев АО «БНМ» о возможном выходе из сделки. По его словам, смене собственников мешает ряд проблем, включая трудность оценки бизнеса, необходимость дополнительного финансирования, а также конфликт в коллективе, пишет The Bell.

В письме издателю газеты Глебу Прозорову Голубович рассказал, что он считает себя свободным от обязательств перед представителями собственников «с учётом оценки действий совладельца издания Демьяна Кудрявцева». Среди трудностей в приобретении он называет оценку изменения бизнеса за кризисный период, а также необходимость привлечения финансирования в виде инвестиций в капитал или долгосрочных необеспеченных займов, которые «в ближайшее время мало кто будет готов предоставить». Кроме того, такой конфликт, который сейчас случился в редакции, превратит любую сделку в «политически значимое действие».

Константин Зятьков, второй покупатель «Ведомостей»:

Сделке мешают форс-мажорные обстоятельства (связанные с распространением заболевания). Сделка не отменена, но юридически не закрыта. Мне кажется, что у Алексея Голубовича на повестке ряд существенных вопросов с текущими собственниками. Но я по-прежнему рассчитываю на партнерство с ним.

Речь идёт о конфликте между большей частью журналистов «Ведомостей» с недавно назначенным исполняющим обязанности главного редактора Андреем Шмаровым. Ранее редакция «Ведомостей» опубликовала открытое письмо, в котором обвинила Шмарова в изменении политики издания, которая «приводит к деградации качественного СМИ». Шмаров в ответ заявил, что издание не может быть независимым от его руководства.