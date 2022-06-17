«Один из пяти» — столько пользователей продолжают заходить в заблокированные в РФ соцсети

Минцифры оценило, как за последние три месяца поменялся трафик мобильного интернета в России. Результаты представил глава министерства Максут Шадаев на сессии ПМЭФ. Показатели приводятся в телеграм-канале Минцифры.

«Мы видим, что заблокированным соцсетям благодаря VPN удалось сохранить только пятую часть трафика. Можно сказать, что только каждый пятый пользователь продолжил пользоваться заблокированными соцсетями с помощью VPN», — говорит Максут Шадаев.

Первое место по объему потребляемого трафика удержал Youtube, на долю которого приходятся стабильные 18% трафика операторов «большой четверки». Показатели TikTok упали с 12% в январе-феврале до 10%.

Второе место занимает «ВКонтакте», доля которого выросла более чем на треть и составила больше 10%. Доля мобильного трафика, приходящегося на Twitter (заблокирован в РФ), Instagram*, Facebook* в среднем составляла около 10-12%. Только около 20% этого трафика ушло в VPN.

Наибольший рост за прошедшее время показал Telegram, доля которого в структуре мобильного трафика увеличилась более чем в два раза и превысила 6%. При этом доля WhatsApp осталась на уровне меньше 2%.

*организация Meta (продукты Instagram и Facebook) признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ