Одни из лучших приложений для видеоконференцсвязи для Iphone и Ipad

С появлением смартфонов голосовые вызовы ушли на второй план. Куда удобнее пользоваться видеосвязью для общения с родственниками, друзьями, коллегами. Подходит такая связь и для других целей – онлайн конференций. Собрать всех участников в одном городе, зале не всегда возможно. Однако используя приложения для проведения видеоконференций, запланированное мероприятие гарантированно состоится. Владельцам iPhone и iPad доступно около сотни программ для видеозвонков. Ниже будут представлены лучшие варианты.

• FaceTime

Такая программа присутствует на всех устройствах Apple, предназначена для аудио- и видеосвязи. Ключевое ее преимущество – шикарная картинка во время конференций. Добиться такого высокого качества удалось за счет объединения всех гаджетами Apple в единую систему. Пользоваться FaceTime несложно, достаточно выбрать нужных людей из перечня контактов и добавить их в видеоконференцию.

• Webinar

Универсальное приложение, работает на всех актуальных платформах и гаджетах, в том числе и на устройствах Apple. Разработчики рекомендуют запускать видеоконференцию со стационарного ПК, чтобы все участники смогли без проблем подсоединиться с помощью смартфона, который всегда находится под рукой. Плюс такой программы, она российская и расположена на местных серверах. Это существенно повышает качество видеосвязи.

• WhatsApp

В последнее время программа потеряла в популярности. Однако продолжает оставаться одним из лучших вариантов для проведения видеоконференций. Быстро устанавливается, легко запускается и настраивается. Обладает широким функционалом, позволяет обмениваться файлами и текстовыми сообщениями. Дополнительный плюс – это полное отсутствие рекламы.

• Cisco

Одно из самых старых приложений для видеообщения. Долгое время применялось только в бизнес сфере из-за высокой оплаты. Ситуация изменилась в период пандемии. Разработчики пошли на определенные уступки, что раскрыло дополнительные возможности для пользователей. Теперь можно проводить бесплатно 50-минутные видеоконференции. Допускается одновременное подключение до 100 человек.

• ZOOM

Еще одна известная программа для видео общения. Обладает внушительным функционалом и многочисленными настройками. Позволяет даже менять фон во время общения по видео связи.

Одно из преимуществ ZOOM – стабильная работа даже, если качество интернета не самое высокое. Однако бесплатная версия обладает существенными ограничениями. Время видеоконференции – 40 минут, количество подключаемых пользователей не больше 30.

Помимо уже представленных вариантов, владельцам iPhone и iPad стоит обратить внимание на Skype, FreeConferenceCall, Amazon Chime. Такие программы обеспечивают качественную видеосвязь и позволяют бесплатно проводить конференции в режиме онлайн.