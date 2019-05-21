Одно из последних бумажных изданий Омска может закрыться

Тематический еженедельник «Криминал-экспресс», который выпускается ООО «Омские СМИ», в ближайшее время может закрыться. Это одно из немногих омских СМИ, выходящее еще в бумажном формате. У «Криминал-экспресса» нет интернет-версии.

Как утверждает близкий к редакции источник БК55, последний номер может выйти в ближайшие недели. Тираж издания из-за падения популярности последние годы снижался и сейчас варьируется около 6 тыс. экз. Другой причиной, подкосившей проект, как утверждает источник, стало сокращение сети киосков Роспечати, через которые реализуется газета.

Сотрудники газеты говорили о своем детище так:

У нас есть своя ниша. Определенным людям нравится наша тема, к тому же они предпочитают именно бумажную газету.

Газета выходит больше 20 лет. «Омские СМИ» занялись выпуском издания несколько лет назад. ООО «Омские СМИ» известно в первую очередь по проекту РИА «Омск-информ». Казалось бы, информационный сайт должен помогать популяризировать родственное издание, однако последнее упоминание на сайте о газете было в октябре прошлого года. Возможно, на газету давно махнули рукой. ООО «Омские СМИ» контролируется бывшим начальником главного управления по печати Омской области Мариной Вздорновой.