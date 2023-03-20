«Одноклассники» обновили логотип

Социальная сеть «Одноклассники» (ОК) показала обновленный логотип, «который станет первым шагом к созданию новой айдентики и визуального стиля соцсети». Новый лого состоит из «узнаваемого, но изменившегося символа и сокращенного названия бренда — ОК».

«Переход к написанию сокращенного названия от полного слова «Одноклассники» подчёркивает, что социальная сеть — это уже давно больше, чем просто поиск друзей», — отметили в компании.

Обновлённый логотип впервые продемонстрирован в рамках рекламной кампании флагманского шоу о хобби с актером Сергеем Буруновым — «OKнутые люди». Его первый выпуск выйдет 28 марта 2023 года.