«Одноклассники» запустили алгоритм, который будет искать начинающих авторов и показывать их в рекомендациях

Это должно помочь им набрать подписчиков, считают в соцсети. Похожий алгоритм есть и у «ВКонтакте».

• Алгоритм называется «Молния». Он отбирает новые группы, которые регулярно публикуют уникальный контент и помогает им найти подписчиков, объявили «Одноклассники».

• Записи из групп будут показываться во вкладке «Новое» в разделе рекомендаций и на витрине групп в «Одноклассниках».

• На первом этапе алгоритм будет искать только группы, у которых меньше 300 подписчиков, чтобы поддержать их дополнительными охватами и помочь набрать аудиторию. Позже его распространят на всех авторов в соцсети.

• Чтобы алгоритм «заметил» сообщество, в нем нужно регулярно публиковать авторский контент. Нельзя размещать ссылки на внешние сайты, также не будут продвигаться группы с политическим и религиозным контентом, интернет-магазины и доски объявлений.

• По результатам тестов, авторы получают от 10 до 40 тысяч охвата уникальной аудитории в зависимости от тематики контента и регулярности публикаций.

• У «ВКонтакте» есть похожий алгоритм «Прометей», который работает с 2017 года. Он находит авторов уникального контента и выдает им метку «огня» на неделю — благодаря ей записи попадают в рекомендации соцсети.