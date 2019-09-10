«Одноклассники» запустили проект о воспитании детей

Социальная сеть «Одноклассники» запустила образовательный проект о воспитании детей #меняволнует. Современные родители и те, кто планирует ими стать, узнают о современном воспитании и прочитают о распространенных мифах и стереотипах, связанных с родительством.

В проекте участвуют эксперты из изданий для родителей и lifestyle-СМИ. Каждый день, с 9 по 15 сентября, в 19.00 по московскому времени, в приложении #меняволнует будут проходить трансляции круглых столов от «Дети Mail.ru», телеканалов «Доктор и» RTVI, а также вебинары от психологов центра Alter. Каждый выпуск посвящен определённой тематике. Например, 12 сентября эксперты портала «Дети Mail.ru» совместно с «Лиза Алерт» обсудят тему безопасности на улице и в интернете, а 15 сентября телеканал RTVI проведет прямой эфир на вечную тему отцов и детей.

Кроме круглых столов и трансляций, в приложении #меняволнует появится семь лонгридов от изданий. Каждый текст посвящен определенной теме и возрасту ребенка, чтобы любой родитель смог найти ответы на важные для него вопросы.

• Издание «Нет, это нормально» расскажет пользователям ОК о том, что рождение ребенка — это выбор, а не обязанность.

• Проект «Дети Mail.ru» развеет мифы о прививках.

• Chips journal выпустит материал о том, как гендерные стереотипы влияют на воспитание детей.

• «Т—Ж» поможет объяснить ребенку, что такое деньги.

• Издание «МЕЛ» напишет о том, как интернет влияет на подростков.

• «Такие дела» выпустят материал про первую любовь.

• Журнал Psyсhologies в своем материале расскажет о конфликте поколений.