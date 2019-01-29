Одной из старейших коммунистических газет мира L’Humanite грозит закрытие

Одна из старейших коммунистических газет Франции и мира L’Humanite (в переводе — «человечество») может закрыться уже в первых числах февраля. В апреле этого года L’Humanite исполнилось бы 115 лет.

Как сообщил директор издания, коммунист и евродепутат Патрик Ле Ярик, против газеты заведено судебное дело в связи с тем, что она не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства. Не выплачивается зарплата журналистам, под угрозой выход новых печатных номеров. 30 января окончательно станет ясна судьба L’Humanite, которая, по словам ее руководства, «столкнулась с тяжелыми финансовыми трудностями, как и многие другие газеты».

Если средства найти не удастся, L’Humanite предстоит процедура юридической ликвидации. Ну а в том случае, если появится надежда на приток пожертвований (призывы их делать уже раздаются) или на поддержку со стороны государства, то можно рассчитывать на юридическую реструктуризацию, которая позволит газете продлить свое существование.

Газету основал в 1904 году один из виднейших деятелей французского социалистического движения Жан Жорес (1859–1914). Появившись как орган социалистической партии, издание стало коммунистическим, одним из самых массовых и влиятельных в западном мире.