Ofcom отозвал лицензию телеканала RT на вещание

Британский медиарегулятор Ofcom после обращения правительства страны отозвал лицензию на вещание телеканала RT. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении регулирующего органа.

«Сегодня Ofcom отозвал лицензию RT на вещание в Великобритании, мера вступает в силу незамедлительно. Мы приняли такое решение на том основании, что не считаем, что лицензиат RT, АНО «ТВ-Новости», соответствует требованиям для лицензии на вещание в Великобритании», — отмечается в заявлении. В нем сказано, что отзыв лицензии произошел на фоне 29 продолжающихся проверок Ofcom относительно «беспристрастности освещения RT российского вторжения на Украину».

«Мы считаем, что объем и потенциально серьезный характер вопросов, поднятых в течение столь короткого периода времени, вызывают серьезную обеспокоенность, особенно с учетом истории соблюдения RT требований [по вещанию]: канал уже штрафовали на £200 тыс. за предыдущие нарушения принципа беспристрастности», — подчеркнул Ofcom, добавив, что «было запущено отдельное расследование с целью определить, соответствует ли АНО «ТВ-Новости» требованиям для сохранения лицензии на вещание».

Подчеркивается, что в рамках этого расследования «учитываются несколько факторов, включая отношения RT с Российской Федерацией». «Было признано, что RT финансируется российским государством, которое недавно вторглось [на территорию] соседней суверенной страны. Мы также обращаем внимание на новые законы в России, которые фактически криминализуют любую независимую журналистику, отклоняющуюся от новостного нарратива российского государства, в особенности в вопросе вторжения на Украину. Мы полагаем, что, учитывая эти ограничения, кажется невозможным, чтобы RT в этих обстоятельствах соответствовал правилам беспристрастности, закрепленным в нашем кодексе вещания», — утверждается в сообщении.

В заявлении Ofcom уточняется, что «RT в настоящее время не вещает в Великобритании в результате санкций, наложенных Евросоюзом после начала вторжения на Украину». Как говорится в заявлении, регулятор сомневается в том, что RT может быть «ответственным вещателем».